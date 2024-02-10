Ціни на сирі продукти підвищуються: в НБУ назвали причину — Finance.ua

Ціни на сирі продукти підвищуються: в НБУ назвали причину Сьогодні 04:23 — Особисті фінанси

У Національному банку України прогнозують, що в 2023 році продовольча інфляція може бути вищою, ніж у попередньому році. Скорочення пропозиції через брак сховищ, а також високі витрати на зберігання тиснуть на ціни на сирі продукти.

Про це повідомили у НБУ в підсумках дискусії членів комітету з монетарної політики.

У грудні споживча інфляція залишилася на рівні 5,1% у річному вимірі, а базова інфляція надалі сповільнювалася — до 4,9% р/р.

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«Цінова динаміка за підсумками року виявилася кращою, ніж передбачав попередній прогноз НБУ», — зазначили у відомстві.

Що вплинуло?

У НБУ пояснили, що цьому сприяли ефекти високих врожаїв, які стримували зростання цін на продовольство, мораторій на підвищення тарифів на окремі житлово-комунальні послуги, а також досить стійка ситуація на валютному ринку.

«Попри це, фундаментальний ціновий тиск залишається стійким», — вказали у Нацбанку.

Значний негативний вплив війни, пожвавлення попиту на тлі відновлення економіки, вплив вартості трудових ресурсів також відзначають як можливі чинники.

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«Брак кваліфікованих працівників в умовах значної міграції та мобілізаційних процесів спонукає бізнес підвищувати зарплати, а це, зрештою, переноситься й на споживчі ціни. Свідченням цього є досить високі темпи зростання цін на послуги», — повідомили у НБУ.

Зазначається, що позитивні впливи тимчасових факторів, таких як високі врожаї минулих років, поступово приходять до кінця і втрачають свою сприятливу дію на зменшення інфляційного тиску.

«На цінах сирих продуктів вже позначається скорочення пропозиції якісної продукції внаслідок дефіциту сховищ і високих витрат на зберігання. До того ж НБУ очікує певного зниження обсягів врожаїв цього року після минулорічних рекордів врожайності, зумовлених значною мірою надсприятливими погодними умовами. Відповідно продовольча інфляція, хоч і залишатиметься помірною, але очікується вищою, ніж торік», — повідомили у Нацбанку.

Ураховуючи всі ці чинники, НБУ прогнозує тимчасове пришвидшення інфляції у 2024 році - до 8,6%.

«Ризики для цього прогнозу є доволі відчутними, ураховуючи високі потреби країни для підтримки обороноздатності та посилення невизначеності навколо міжнародної фінансової допомоги на цей та наступні роки», — наголосили у НБУ.

УНН За матеріалами:

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