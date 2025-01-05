Ціни на продукти в Україні у 2025 році: прогнози та фактори впливу — Finance.ua

Ціни на продукти в Україні у 2025 році: прогнози та фактори впливу Сьогодні 18:12 — Особисті фінанси

Ціни на продукти в Україні у 2025 році: прогнози та фактори впливу, Фото: freepik

Ціни на продукти в Україні 2025 року залежатимуть від низки чинників. Дорожчатимуть найбільше овочі, зокрема картопля.

Член Економічного дискусійного клубу, економіст Олег Пендзин у коментарі виданню « Факти » зазначив, що інфляція в Україні 2025 року очікується на рівні 9,5%.

Що впливає на ціни на продукти

«Важливо розуміти, що на окремі категорії продуктів, як-от овочі чи яйця, ціни можуть зрости значно більше через низьку врожайність або подорожчання сировини», — зазначив експерт.

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За його словами, овочі найбільш чутливі до погоди, яка безпосередньо впливає на врожайність, тому ціни можуть підскочити до 30−50%.

При цьому яйця через високу вартість кормів продовжать дорожчати.

Що стосується м’яса, то зростання цін буде обмеженим через зниження попиту на дорогі продукти. Таким чином, подорожчання становитиме до 2−5%, а хліб і молочні продукти можуть додати 10−15% залежно від вартості сировини.

Прогноз на 2025 рік

«2023 рік був урожайним, і це стримувало зростання цін. Але вже 2024 року врожай картоплі скоротився на 30%, а зерна зібрано було на 10 млн тонн менше. Як результат, ціни на картоплю зросли майже вдвічі», — зазначив Пендзин.

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Він зазначив, що 2025 року багато чого залежатиме від погоди — якщо врожай буде високим, то зростання цін вдасться стримати, інакше варто чекати значного подорожчання базових продуктів.

Крім того, знижується і купівельна спроможність українців, що також впливає на ціни. Згідно з даними Центру Разумкова, 44% громадян змушені економити, обираючи дешевші продукти.

«Це означає, що попит на дорогі товари, такі як м’ясо або сири, зменшується. Наприклад, 2024 року ціни на м’ясо зросли лише на 2%, тоді як загальний продовольчий кошик подорожчав на 14−15%. Це класична економічна реакція: людина, яка має менші доходи, обирає дешевші товари», — пояснює експерт.

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При цьому він вважає, що імпорт продуктів може частково стримувати зростання цін, а курс гривні не матиме значного впливу на загальну ситуацію.

«Курс валют впливатиме переважно на імпортну рибу, яка і так займає невелику частку в раціоні українців. Загалом динаміка курсу гривні стабільна, тому несподіванок тут не передбачається», — вважає економіст.

Також на ціни впливатиме сезонність. Так, на початку 2025 року овочі на складах дорожчатимуть, але з появою нового врожаю ціни почнуть падати.

«До травня вони дорожчатимуть, але з появою нового врожаю ціни впадуть. Це типовий для нас тренд», — підсумував Пендзин.

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