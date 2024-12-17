У Держдумі запропонували запровадити продуктові картки по всій росії — Finance.ua

У Держдумі запропонували запровадити продуктові картки по всій росії Сьогодні 04:37 — Світ

У Держдумі запропонували запровадити продуктові картки по всій росії

Голова комітету Держдуми з фінансового ринку Анатолій Аксаков підтримав ідею повернення продуктових талонів, як у СРСР, анонсовану раніше губернатором Калінінградської області Олексієм Безпрозванних.

За словами Аксакова, «ініціатива має здорову основу», і її потрібно поширити на всю росію. Він зазначив, що «люди, які мають потребу, за будь-яких обставин знатимуть, що вони забезпечені відповідним мінімумом продуктів і товарів, які необхідні для життя».

«Подібна практика була б корисною для підтримки соціально незахищених категорій населення», — сказав депутат «Абзацу», зауваживши, що держава могла б сплачувати субсидії регіонам та постачальникам продуктів, компенсуючи частину витрат на подібну допомогу. При цьому Аксаков не уточнив, яким може бути місячний ліміт такого талону.

Безпрозванних зазначав, що картки на їжу у регіоні почнуть діяти з 2025 року. Насамперед їх будуть роздавати пенсіонерам з доходом нижче за прожитковий мінімум. Також до списку отримувачів, найімовірніше, увійдуть багатодітні сім’ї та інші «незахищені категорії громадян».

За даними Мінекономрозвитку, станом на 9 грудня річна інфляція в росії досягла 9,2% - найвищого рівня з лютого 2023 року. Альтернативні метрики, втім, показують цифри значно вищі.

Згідно з даними «Роміра», який оцінює зростання цін за реальними покупками та чеками російських домогосподарств, лише за січень-вересень поточного року інфляція товарів повсякденного споживання становила 13,7%. Особливо відчутно зросли ціни на продукти. Наприклад, із початку року ціни на картоплю зросли вже на 85%. Цибуля подорожчала на 40%, капуста — на 34%, молоко, сметана та яблука — на 17%. Зростання цін на вершкове масло, рекордне з 2007 року, прискорилося до 33%, на баранину — до 22%, на хліб — перевищило 13%.

Як нагадали у виданні, раніше в низці російських регіонів влада вже намагалася запровадити продуктові талони. У 2023 році в таких містах Амурської області, як Свободний і Циолковський, видавалися картки з лімітом 2000 рублів на людину за умови рівня доходу нижче за прожитковий мінімум.

На думку голови правління Міжнародної конфедерації товариств споживачів Дмитра Яніна, повернення продуктових талонів могло б допомогти 18 млн росіян, які живуть бідно. Він вважає, що програма була б успішною, якби кожна така людина отримувала для купівлі продуктів 3000 рублів на місяць, причому ці гроші можна було б витрачати лише на їжу. Він оцінив річні витрати держави на ці цілі в 720 млрд рублів, що «посильно для бюджету».

Букви За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.