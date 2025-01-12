Ціни на продукти стабілізуються до кінця січня: прогноз — Finance.ua

Ціни на продукти стабілізуються до кінця січня: прогноз Сьогодні 14:21 — Казна та Політика

Ціни на продукти стабілізуються до кінця січня: прогноз

Українці можуть очікувати стабілізації цін на продукти наприкінці січня, а деякі товари навіть здешевшають.

Такі прогнози в телеефірі зробив член Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Дмитро Солончук.

Основні причини подорожчання продуктів

Подорожчання продуктів перед новорічними святами пов’язане з коливанням курсу долара.

Читайте також Продукти продовжують дорожчати: як змінилися ціни

За словами Солончука, багато виробників купують обладнання, транспорт та енергоносії за іноземну валюту.

«Подорожчання, на жаль, торкнулось багатьох продуктів перед новорічними святами. Думаю, наприкінці січня — початку лютого у ціни на деякі групи товарів значно знизяться, що стосуватиметься яєць, водночас очікується стабілізація щодо молочної продукції», — сказав експерт.

Він наголосив, що вже цього року буде обговорено законопроєкт щодо внутрішньої торгівлі, якого досі немає в Україні.

Читайте також У яких містах України найбільше та найменше зросли ціни на продукти

Зокрема, це дозволить зменшити кількість перекупників і забезпечить аграріям доступ до полиць українських супермаркетів, що гарантує справедливу ціну як для виробників, так і для споживачів.

Крім того, відсутність овочесховищ прямо впливає і на ціни. На думку експерта, їх має бути в кожній області не менше 5−6. За його підрахунками на період 2022−2023 років Україна потребувала мінімум 130−140 овочесховищ.

«До прикладу, аграрії вирощують картоплю та змушені продавати її по 8−10 грн/кг, адже не мають місць для зберігання. Потім через посередників, ціна для споживачів досягає 30−35 грн/кг. Це призводить до високих націнок і нерівномірного розподілу прибутків між аграрієм і посередниками», — додав Солончук.

Читайте також Ціни на продукти в Україні у 2025 році: прогнози та фактори впливу

Він наголосив, що хоч зараз збудовано до 20 овочесховищ, однак не вистачає як мінімум ще сотні таких, аби український аграрій мав можливість зберігати, а споживач мав доступну ціну на овочі в будь-який сезон.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.