Ціни на нафту ростуть: що підвищує вартість — Finance.ua

Ціни на нафту ростуть: що підвищує вартість Сьогодні 20:03 — Енергетика

Ціни на нафту ростуть: що підвищує вартість

У вівторок вранці ціни на нафту марки Brent досягли нового максимуму за п’ять місяців — 88,3 долара за барель. Це було тижневе зростання на 3,3% і місячне зростання на 7,7%. Ціни на сиру нафту також підвищилися на 1% у вівторок вранці, досягнувши 84,6 доларів США, піднявшись на 3,8% цього тижня та на 8,4% цього місяця.

Про це йдеться в статті euronews.com

В основному це було пов’язано із загостренням геополітичної напруженості, особливо на Близькому Сході, а також припущеннями про скорочення поставок мексиканської нафти в найближчому майбутньому.

Ринки нафти також все ще відчувають наслідки комітету Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК+), який минулого місяця продовжив добровільні скорочення на другий квартал року.

Кращі, ніж очікувалося, звіти індексу менеджерів із закупівель (PMI) у Китаї та США також сприяли позитивним настроям щодо нафти. Це пов’язано з тим, що інвестори очікують, що незабаром обидві ці країни побачать підвищений попит у виробничому та промисловому секторах.

Зростання цін на нафту також вплинуло на індекс FTSE 100, який у вівторок вранці піднявся вище 8000 пунктів.

Посилаючись на це, Расс Моулд, інвестиційний директор AJ Bell, сказав: «Триваюче зростання цін на нафту на тлі більш жорсткої перспективи пропозиції викликає занепокоєння для компаній і споживачів, оскільки це головна інфляційна сила».

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Зростання на 0,8% до понад 88 доларів за барель ставить ціну на сировину на найвищий рівень з жовтня 2023 року та пояснює, чому Shell і BP були одними з найбільших драйверів для FTSE 100 сьогодні. Виробники сировини мають велику вагу FTSE 100, і індекс зазвичай працює добре, коли ці акції підвищуються.

Індекс FTSE 100 піднявся на 0,6% і досяг 8000 пунктів на початку торгів, повернувшись до максимумів, яких не було з лютого 2023 року. Це психологічний стимул для інвесторів і означає, що індекс «блакитних фішок» у Великій Британії ще трохи ожив.

Геополітичні побоювання та страхи щодо пропозиції продовжують підвищувати ціни на нафту

Ціни на нафту особливо вразливі до геополітичних коливань, особливо на Близькому Сході. Таким чином, ізраїльський авіаудар по посольству Ірану в Сирії 1 квітня призвів до зростання занепокоєння щодо ескалації напруженості в регіоні.

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Це сталося на тлі війни Ізраїлю та ХАМАС, яка також призвела до атак єменських повстанців Хуси в Червоному морі. Через це поставки нафти та газу через Червоне море та Суецький канал також були перервані та затримані. Зараз кілька судноплавних компаній подорожують навколо африканського континенту. Це, в свою чергу, також сприяло зростанню цін на нафту.

Довідка Finance.ua:

Ціни на нафту за 2023 впали на 10%, що стало першим зниженням за два роки. Нафта подешевшала після того, як геополітичні проблеми, скорочення видобутку та глобальні заходи щодо стримування інфляції викликали різкі коливання цін.

росія збільшила обсяги постачання нафти в Китай у 2023 році. Вони сягнули 100 мільйонів тонн. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на дані російської нафтопровідної монополії «Транснафти».

Туреччина зекономила 2 мільярди доларів на електроенергії завдяки імпорту російської нафти.

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