Чистий прибуток Tesla обвалився в 1,8 раза в третьому кварталі — Finance.ua

Чистий прибуток Tesla обвалився в 1,8 раза в третьому кварталі
Американський виробник електромобілів Tesla за результатами третього кварталу збільшив виторг на 9%, водночас чистий прибуток впав у 1,8 раза. Голова компанії Ілон Маск анонсував відвантаження електричних пікапів Cybertruck до кінця року, проте не чекає швидкого ефекту від проєкту.
Про це пише Bloomberg.
Головною темою в результатах Tesla цього року було зниження прибутковості від повторного зниження цін, яке не було компенсовано відповідним стрибком продажів, зазначило агентство.
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Валова маржа на автомобіль, скоригована з урахуванням кредитів (які різко зросли) і лізингу, знизилася вдвічі порівняно з минулим роком, до приблизно $7000, що є найнижчим показником з початку 2018 року.
Tesla відвантажила приблизно на 91 000 автомобілів більше, ніж за аналогічний період минулого року (+27%).
Виторг Tesla за звітний квартал досяг $23,35 млрд порівняно з $21,54 млрд роком раніше.
Чистий прибуток зменшився до $1,85 млрд, або $0,53 у розрахунку на акцію, порівняно з $3,29 млрд, або $0,95 на акцію, за аналогічний період 2022 року.
Валова рентабельність зменшилася до 17,9% порівняно з 25,1% роком раніше та 18,2% у другому кварталі 2023 року.
У зверненні до акціонерів гендиректор компанії Ілон Маск заявив, що Tesla розпочала пілотне виробництво Cybertruck у Техасі й все ще розраховує відвантажити перші автомобілі до кінця року.
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Водночас Маск сказав, що потрібно дещо «зменшити очікування» щодо Cybertruck. За його словами, буде потрібно від року до 18 місяців, перш ніж Cybertruck почне робити позитивний внесок у вільний грошовий потік Tesla.
Маск також зазначив, що Tesla планує поступово нарощувати виробництво автомобілів Model Y у Техасі.
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