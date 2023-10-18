Tesla відкличе майже 55 тисяч автомобілів Model X — Finance.ua

Tesla відкличе майже 55 тисяч автомобілів Model X Сьогодні 07:18 — Технології&Авто

Tesla відкличе майже 55 тисяч автомобілів Model X

Американський авторегулятор у вівторок заявив, що Tesla відкличе 54 676 автомобілів Model X, вироблених в період 2021−2023 років, оскільки контролер в автомобілі не може виявити низький рівень гальмівної рідини і не висвітить попереджувальну лампочку.

Про це повідомляє Reuters

Компанія Tesla випустила безкоштовне оновлення програмного забезпечення (OTA) для усунення цієї проблеми, повідомляє Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США (NHSTA).

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Станом на 10 жовтня виробник електромобілів поки не має інформації про будь-які аварії, травми або смерті, які можуть бути пов’язані з контролером автомобіля, додав регулятор.

У серпні NHTSA розпочала розслідування щодо 280 000 нових автомобілів Tesla Model 3 і Model Y через повідомлення про втрату кермового контролю і гідропідсилювача керма.

Укрінформ За матеріалами:

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