Tesla відкличе майже 55 тисяч автомобілів Model X — Finance.ua
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Tesla відкличе майже 55 тисяч автомобілів Model X

Технології&Авто
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Tesla відкличе майже 55 тисяч автомобілів Model X
Tesla відкличе майже 55 тисяч автомобілів Model X
Американський авторегулятор у вівторок заявив, що Tesla відкличе 54 676 автомобілів Model X, вироблених в період 2021−2023 років, оскільки контролер в автомобілі не може виявити низький рівень гальмівної рідини і не висвітить попереджувальну лампочку.
Про це повідомляє Reuters.
Компанія Tesla випустила безкоштовне оновлення програмного забезпечення (OTA) для усунення цієї проблеми, повідомляє Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США (NHSTA).
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Станом на 10 жовтня виробник електромобілів поки не має інформації про будь-які аварії, травми або смерті, які можуть бути пов’язані з контролером автомобіля, додав регулятор.
У серпні NHTSA розпочала розслідування щодо 280 000 нових автомобілів Tesla Model 3 і Model Y через повідомлення про втрату кермового контролю і гідропідсилювача керма.
За матеріалами:
Укрінформ
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