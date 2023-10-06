Tesla знизила ціни на Model 3 і Model Y в США — Finance.ua

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Tesla знизила ціни на Model 3 і Model Y в США

Технології&Авто
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Tesla знизила ціни на Model 3 і Model Y в США
Tesla знизила ціни на Model 3 і Model Y в США
Tesla знизила ціни на деякі версії автомобілів Model 3 і Model Y в США після заяв компанії, що поставки в третьому кварталі цього року не виправдали очікувань ринку.
Про це повідомляє CNBC.
Наразі стартова ціна на Model 3 на сайті Tesla становить 38 990 доларів, попередня була 40 240 доларів. Двомоторна Model 3 подешевшала з $47 240 до $45 990, а Model 3 Performance подешевшала до 50 990 доларів з 53 240 доларів.
Спортивний універсал Model Y Performance від Tesla тепер коштує від $52 490, попередня ціна була $54 490.
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З минулого року Tesla почала знижувати ціни на свої автомобілі по всьому світу, намагаючись стимулювати попит через занепокоєння щодо уповільнення споживчих витрат на ринках в США і Китаї, а також через загострення конкуренції на ринку електромобілів.
Крім того, Tesla регулярно змінює ціни на свої автомобілі, особливо на своїх найбільших ринках — у США та Китаї. Але останній раунд зниження цін відбувся всього через кілька днів після того, як Tesla повідомила про поставки 435 059 автомобілів, що не виправдало очікувань аналітиків і ознаменувало зниження порівняно з попереднім кварталом.
Tesla пояснила це падіння модернізацією заводу, що призвело до простою виробничих потужностей.
Цього року Tesla все ще планує поставити 1,8 мільйона автомобілів.

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За матеріалами:
Укрінформ
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