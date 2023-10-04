Tesla скоротила поставки автомобілів — Finance.ua

Tesla скоротила поставки автомобілів Сьогодні 03:33 — Фондовий ринок

Американський виробник електромобілів Tesla повідомив, що у третьому кварталі компанія виробила 430 тис. автомобілів і продала 435 тис. У річному обчисленні продажі зросли на 27%, однак у порівнянні з другим кварталом поточного року вони скоротилися на 6,7%.

Зниження продажів у квартальному обчисленні стало для компанії першим за рік. Продажі Tesla в третьому кварталі також виявилися нижчими за прогнози аналітиків, які чекали реалізації близько 461 тис. автомобілів.

Сама компанія пояснила уповільнення продажу «запланованими раніше перервами в роботі заводів, необхідними для їх переналаштування». Спостерігачі пов’язують ці перерви з підготовкою до початку продажу нового пікапа Cybertruck. Спочатку компанія анонсувала старт продажів на третій квартал, проте вони поки що так і не почалися. Втім, судячи з того, що Tesla зберегла свій прогноз з виробництва у 2023 році на колишньому рівні — 1,8 млн автомобілів, експерти припускають, що продаж пікапів таки розпочнеться цього року. Повну фінансову звітність за третій квартал компанія опублікує увечері 18 жовтня після закриття торгів на біржі.

MMR За матеріалами:

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