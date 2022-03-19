Чи загрожує Україні дефолт через війну: що кажуть у Мінфіні — Finance.ua

«Дефолт Україні не загрожує. По-перше, тому що у нас немає великих виплат. До вересня у нас графік помірних виплат. У вересні є необхідність виплатити 900 млн доларів, це також незначна сума. Тому немає жодних причин про це говорити», — заявив Марченко.
У свою чергу керівник Офісу президента України Андрій Єрмак також заявив, що жодних ознак дефолту України на сьогоднішній день немає.
Він заявив, що провів зустріч в режимі онлайн-конференції з представникками провідних інвестиційних компаній світу.
Керівник ОП заявив, що повідомив міжнародним фінансовим партнерам, що Україна не здається і не поступиться незалежністю та територіальною цілісністю. Також у розмові він зазначив, що керівництво держави вже думає про те, як буде відновлювати країну.
Для цього Україна планує залучити кошти міжнародних партнерів, а також репарації та компенсації, які має сплатити російська федерація за свою агресію, зазначив Єрмак.
Він також закликав міжнародний бізнес інвестувати в купівлю військових облігацій українського уряду.
Довідка Finance.ua:
зовнішній борг рф та її компаній сягає 150 млрд доларів, за ним може бути оголошено дефолт. Є три сценарії того, як можуть розгорнутися події для донедавна однієї з найбільших економік світу;
згідно з попередніми розрахунками, зараз на відновлення в Україні всього, що понівечив агресор, попередньо, потрібно понад 500 мільярдів доларів США;
збитки, завдані українській інфраструктурі повномасштабною війною рф проти України, за тиждень зросли на $8,3 млрд, до $62,6 млрд, оцінює аналітичний підрозділ Київської школи економіки KSE Institute.