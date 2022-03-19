Чи загрожує Україні дефолт через війну: що кажуть у Мінфіні — Finance.ua

Чи загрожує Україні дефолт через війну: що кажуть у Мінфіні

Вчора 17:02 — Казна та Політика

Чи загрожує Україні дефолт через війну: що кажуть у Мінфіні

Міністр фінансів Сергій Марченко запевнив, що, попри війну, Україні не загрожує дефолт. За його словами, наша держава зможе здійснити всі заплановані виплати.

Про це він заявив під час телемарафону «Єдині новини»

«Дефолт Україні не загрожує. По-перше, тому що у нас немає великих виплат. До вересня у нас графік помірних виплат. У вересні є необхідність виплатити 900 млн доларів, це також незначна сума. Тому немає жодних причин про це говорити», — заявив Марченко.

У свою чергу керівник Офісу президента України Андрій Єрмак також заявив, що жодних ознак дефолту України на сьогоднішній день немає.

Він заявив, що провів зустріч в режимі онлайн-конференції з представникками провідних інвестиційних компаній світу.

Керівник ОП заявив, що повідомив міжнародним фінансовим партнерам, що Україна не здається і не поступиться незалежністю та територіальною цілісністю. Також у розмові він зазначив, що керівництво держави вже думає про те, як буде відновлювати країну.

Для цього Україна планує залучити кошти міжнародних партнерів, а також репарації та компенсації, які має сплатити російська федерація за свою агресію, зазначив Єрмак.

Він також закликав міжнародний бізнес інвестувати в купівлю військових облігацій українського уряду.

Довідка Finance.ua:

зовнішній борг рф та її компаній сягає 150 млрд доларів, за ним може бути оголошено дефолт. Є три сценарії того, як можуть розгорнутися події для донедавна однієї з найбільших економік світу;

згідно з попередніми розрахунками, зараз на відновлення в Україні всього, що понівечив агресор, попередньо, потрібно понад 500 мільярдів доларів США;

збитки, завдані українській інфраструктурі повномасштабною війною рф проти України, за тиждень зросли на $8,3 млрд, до $62,6 млрд, оцінює аналітичний підрозділ Київської школи економіки KSE Institute.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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