Збитки для інфраструктури від війни за тиждень зросли до $62,6 млрд - KSE — Finance.ua

Збитки для інфраструктури від війни за тиждень зросли до $62,6 млрд - KSE

Вчора 21:03 — Казна та Політика

Збитки, завдані українській інфраструктурі повномасштабною війною рф проти України, за тиждень зросли на $8,3 млрд, до $62,6 млрд, оцінює аналітичний підрозділ Київської школи економіки KSE Institute.

«За тиждень збитки, завдані інфраструктурі України у війні, розпочатій росією, зросли щонайменше на $8,3 млрд. Станом на 17 березня ця сума становить 1,8 трлн грн, або $62,6 млрд», — зазначив KSE Institute.

За підрахунками KSE, з початку військового вторгнення росії 24 лютого в Україні було пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше:

411 навчальних закладів,

36 закладів охорони здоров’я,

1 600 житлових будинків,

26 заводів/їх складів,

15 аеропортів,

6 ТЕС/ГЕС тощо.



Крім того, «втрачено» понад 15 тис. км автомобільних доріг, 5 тис. км залізничних колій, зруйновані/виведені з ладу 15 аеропортів, 350 мостів та мостових переходів тощо.

Як повідомлялося, Офіс президента, Міністерство економіки та аналітичний центр при Київській школі економіки KSE Institute запустили проєкт «Росія заплатить» — портал зі збору інформації про зруйновані об’єкти в країні внаслідок повномасштабної війни Росії проти України.

На спеціальному сайті можна надати інформацію про збитки, завдані внаслідок війни проти України. Надалі ця інформація буде використана українським урядом як докази у міжнародних судах для відшкодування Росією завданих збитків.

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