Збитки для інфраструктури від війни за тиждень зросли до $62,6 млрд - KSE — Finance.ua

Збитки, завдані українській інфраструктурі повномасштабною війною рф проти України, за тиждень зросли на $8,3 млрд, до $62,6 млрд, оцінює аналітичний підрозділ Київської школи економіки KSE Institute.
«За тиждень збитки, завдані інфраструктурі України у війні, розпочатій росією, зросли щонайменше на $8,3 млрд. Станом на 17 березня ця сума становить 1,8 трлн грн, або $62,6 млрд», — зазначив KSE Institute.
За підрахунками KSE, з початку військового вторгнення росії 24 лютого в Україні було пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше:
411 навчальних закладів,
36 закладів охорони здоров’я,
1 600 житлових будинків,
26 заводів/їх складів,
15 аеропортів,
6 ТЕС/ГЕС тощо.
Крім того, «втрачено» понад 15 тис. км автомобільних доріг, 5 тис. км залізничних колій, зруйновані/виведені з ладу 15 аеропортів, 350 мостів та мостових переходів тощо.
Як повідомлялося, Офіс президента, Міністерство економіки та аналітичний центр при Київській школі економіки KSE Institute запустили проєкт «Росія заплатить» — портал зі збору інформації про зруйновані об’єкти в країні внаслідок повномасштабної війни Росії проти України.
На спеціальному сайті можна надати інформацію про збитки, завдані внаслідок війни проти України. Надалі ця інформація буде використана українським урядом як докази у міжнародних судах для відшкодування Росією завданих збитків.