В ОП пояснили, коли можна буде виставити рф «рахунок» на відбудову — Finance.ua

В ОП пояснили, коли можна буде виставити рф «рахунок» на відбудову

Вчора 09:47 — Казна та Політика

Фото: ДСНС України

Повну суму необхідних коштів для відбудови України можна буде оцінити лише коли закінчиться війна, і тоді побачимо масштаби всіх руйнувань.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів заступник глави Офісу президента України Ігор Жовква.

«Суми зараз можуть різні називатися. У нас є певна сума, яку ми для себе маємо на увазі і проговорюємо в переговорах з ЄС. Ви бачили, що в Україні створять чотири фонди з відновлення, де треба буде накопичувати кошти. Ще до початку повномасштабної війни росії проти України ми говорили про донорську конференцію (про це говорив президент Євроради Шарль Мішель. — Ред.), яка мала бути проведена ЄС. Зараз ця ідея стає ще більш актуальною. Очевидно, повну суму необхідних коштів можна буде оцінити лише коли закінчиться війна, і ми бачитимемо масштаби всіх руйнувань, які, на жаль, збільшуються з кожним днем. Але безумовно вже сьогодні таку роботу ми проводимо», — сказав він.

Він підкреслив, що Президент у своїх розмовах із керівництвом і державами-членами ЄС говорить про необхідність відбудови України.

Як повідомлялось, Президент України Володимир Зеленський сподівається, що світова спільнота не вірить у майбутнє російської федерації. Натомість готується підтримати відбудову України після війни.

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