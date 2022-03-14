В ОП пояснили, коли можна буде виставити рф «рахунок» на відбудову — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

В ОП пояснили, коли можна буде виставити рф «рахунок» на відбудову

Вчора 09:47Казна та Політика
655
Фото: ДСНС України Фото: ДСНС України
Повну суму необхідних коштів для відбудови України можна буде оцінити лише коли закінчиться війна, і тоді побачимо масштаби всіх руйнувань.
Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів заступник глави Офісу президента України Ігор Жовква.
«Суми зараз можуть різні називатися. У нас є певна сума, яку ми для себе маємо на увазі і проговорюємо в переговорах з ЄС. Ви бачили, що в Україні створять чотири фонди з відновлення, де треба буде накопичувати кошти. Ще до початку повномасштабної війни росії проти України ми говорили про донорську конференцію (про це говорив президент Євроради Шарль Мішель. — Ред.), яка мала бути проведена ЄС. Зараз ця ідея стає ще більш актуальною. Очевидно, повну суму необхідних коштів можна буде оцінити лише коли закінчиться війна, і ми бачитимемо масштаби всіх руйнувань, які, на жаль, збільшуються з кожним днем. Але безумовно вже сьогодні таку роботу ми проводимо», — сказав він.
Він підкреслив, що Президент у своїх розмовах із керівництвом і державами-членами ЄС говорить про необхідність відбудови України.
Як повідомлялось, Президент України Володимир Зеленський сподівається, що світова спільнота не вірить у майбутнє російської федерації. Натомість готується підтримати відбудову України після війни.
За матеріалами: Укрінформ
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Email розсилка Finance.ua
Коротко про головне за день

Також за темою

Також за темою

Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.