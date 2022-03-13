Через санкції РФ втратила $300 млрд золотовалютних резервів — Finance.ua

Через санкції РФ втратила $300 млрд золотовалютних резервів

Вчора 19:29 — Валюта

Через санкції РФ втратила $300 млрд золотовалютних резервів

Через санкції росія втратила доступ до частини золотовалютних резервів у сумі близько $300 млрд.

Про це повідомив міністр фінансів країни-агресора Антон Силуанов в інтерв’ю одному з російських телеканалів.

«Це приблизно половина цих резервів, які ми мали», — поскаржився він.

Міністр уточнив, що загальний обсяг резервів Росії становить близько $640 млрд.

«Близько $300 млрд резервів (з них. — Ред.) тепер перебуває у стані, в якому ми не можемо їх використати», — визнав він.

У відповідь країна-агресор має намір виплачувати суверенний борг, включаючи номінований у валюті, в рублях.

«Борги, які ми повинні платити в країни, які недружньо сприйняли російську федерацію і зробили такі обмеження на використання золотовалютних резервів — саме в ці країни ми оплачуватимемо борги в рублевому еквіваленті», — зазначив міністр.

Довідка Finance.ua:

раніше російський уряд затвердив список «недружніх країн», куди потрапили всі держави ЄС, США, Канада, Японія, Південна Корея та інші;

Міністерство економіки спільно з урядами інших країн шукають механізм передачі Україні заарештованих золотовалютних резервів центробанку Росії у розмірі 415 млрд дол. для відшкодування збитків, завданих військовими РФ;

група сенаторів США внесла на розгляд законопроект, який забороняє росії використовувати золото для пом’якшення наслідків жорстких санкцій.

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