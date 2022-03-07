В России утвердили список «недружественных стран» — Finance.ua

Российское правительство утвердило список «недружественных стран», куда попали все государства ЕС, США, Канада, Япония, Южная Корея и другие.
Об этом говорится в пресс-релизе правительства РФ.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал «список иностранных государств и территорий, осуществляющих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия».
В список вошли все государства Евросоюза, Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Швейцария и Япония