В России утвердили список «недружественных стран» — Finance.ua

В России утвердили список «недружественных стран»

Сегодня 18:31 — Мир

В России утвердили список «недружественных стран»

Российское правительство утвердило список «недружественных стран», куда попали все государства ЕС, США, Канада, Япония, Южная Корея и другие.

Об этом говорится в пресс-релизе правительства РФ.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал «список иностранных государств и территорий, осуществляющих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия».

В список вошли все государства Евросоюза, Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Швейцария и Япония

В Москве заявили, что российские граждане и компании, имеющие валютные долги перед зарубежными кредиторами из «перечня недружественных стран», смогут расплатиться с ними в рублях.

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