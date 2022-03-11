Запад арестовал $415 миллиардов золотовалютных резервов рф — Finance.ua

Запад арестовал $415 миллиардов золотовалютных резервов рф

Сегодня 17:02

Министерство экономики совместно с правительствами других стран ищут механизм передачи Украине арестованных золотовалютных резервов центробанка россии в размере 415 млрд дол. для возмещения ущерба, причиненного военными рф.

Об этом сказал первый заместитель министра экономики Денис Кудин.

«Западные правительства уже арестовали золотовалютные резервы центробанка российской федерации — 415 млрд долл. По сути этой суммы достаточно, чтобы перекрыть эти прямые единовременные потери. Мы рассчитываем, что в ближайшее время совместно с правительствами других стран мы найдем юридический механизм, каким образом могут поступить эти деньги Украине для восстановления и компенсаций», — рассказал Кудин.

Он добавил, что также россия должна будет выплатить репарации Украине после капитуляции рф. По словам Кудина, репарации бывают в двух формах: денежные и натуральные.

россия с начала войны нанесла ущерб украинской инфраструктуре на 119 млрд дол.

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