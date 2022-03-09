В США предложили заблокировать золотые запасы россии на 132 млрд долларов — Finance.ua

В США предложили заблокировать золотые запасы россии на 132 млрд долларов

Сегодня 09:04 — Мир

В США предложили заблокировать золотые запасы россии на 132 млрд долларов

Группа сенаторов США внесла на рассмотрение законопроект, запрещающий россии использовать золото для смягчения последствий жестких санкций.

Об этом сообщает американское издание Axios сегодня.

Санкции против россии заморозили активы страны в иностранной валюте, но запасы золота могут стать спасательным кругом, поясняет издание со ссылкой на осведомленные источники.

Законопроект, представленный сенаторами Ангусом Кингом (штат Мэн), Джоном Корнином (штат Техас), Биллом Хагерти (штат Теннесси) и Мэгги Хассан (штат Техас), направлен против способности рф продавать золотые запасы, а также применять санкции к любым американским организациям, которые сознательно совершают сделки с золотом или перевозят его из резервов российского центрального банка или продают золото физически или электронным способом в россии.

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«Огромные запасы золота в россии — один из немногих оставшихся активов, которые Путин может использовать, чтобы удержать экономику своей страны от дальнейшего падения. Санкционируя эти запасы, мы можем еще больше изолировать россию от мировой экономики и усложнить все более дорогостоящую военную кампанию Путина», — сказано в заявлении сенаторов.

Золотовалютные резервы россии на сегодня составляют около 132 миллиардов долларов.

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