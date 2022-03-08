россия стала самым подсанкционным государством в мире — Finance.ua

россия стала самым подсанкционным государством в мире

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россия стала самым подсанкционным государством в мире

российская федерация стала наиболее подсанкционной страной в мире, в отношении нее было введено более 5530 мировых санкций, сообщило Bloomberg 8 марта.

По данным глобальной базы данных для отслеживания санкций Castellum.ai , с 22 февраля в результате действий США, ЕС и их союзников на россию было наложено 2778 санкций. Общее число санкций постоянно растет и по состоянию на 8 марта составляет более 5530.

Таким образом, россия превзошла Иран, против которого за 10 лет было введено 3616 санкций, преимущественно из-за ядерной программы и поддержки терроризма. Также Россия обошла Северную Корею.

К слову, давление на россию из-за санкций усиливается каждый день.

«Это финансовая ядерная война и самое большое санкционное событие в истории», — сказал Питер Пьятецкий, бывший чиновник министерства финансов в Америке.

Он добавил, что россия менее чем через две недели опустилась из страны, которая была весомой частью мировой экономики, до финансового изгоя.

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