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россия стала самым подсанкционным государством в мире

Сегодня 16:02Мир
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россия стала самым подсанкционным государством в мирероссия стала самым подсанкционным государством в мире
российская федерация стала наиболее подсанкционной страной в мире, в отношении нее было введено более 5530 мировых санкций, сообщило Bloomberg 8 марта.
По данным глобальной базы данных для отслеживания санкций Castellum.ai, с 22 февраля в результате действий США, ЕС и их союзников на россию было наложено 2778 санкций. Общее число санкций постоянно растет и по состоянию на 8 марта составляет более 5530.
Таким образом, россия превзошла Иран, против которого за 10 лет было введено 3616 санкций, преимущественно из-за ядерной программы и поддержки терроризма. Также Россия обошла Северную Корею.
К слову, давление на россию из-за санкций усиливается каждый день.
«Это финансовая ядерная война и самое большое санкционное событие в истории», — сказал Питер Пьятецкий, бывший чиновник министерства финансов в Америке.
Он добавил, что россия менее чем через две недели опустилась из страны, которая была весомой частью мировой экономики, до финансового изгоя.

Российский экономический корабль, иди на##й

По материалам: Zaxid.net
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