Шмигаль назвав, скільки грошей попередньо потрібно на відновлення України — Finance.ua

Шмигаль назвав, скільки грошей попередньо потрібно на відновлення України

Вчора 10:16 — Казна та Політика

Згідно з попередніми розрахунками, зараз на відновлення в Україні всього, що понівечив агресор, попередньо потрібно понад 500 мільярдів доларів США.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль після зустрічі з главами урядів Польщі, Словенії та Чехії. На цій зустрічі, зокрема, обговорили питання підтримки України в майбутньому.

«Ми говоримо про те, що вже сьогодні ЄС надає потужну підтримку. І кожна з представлених тут країн надає потужну підтримку... І ми очікуємо на підтримку з погляду фінансування відновлення України. Ми закликаємо весь світ допомогти Україні завершити цю війну, наповнити фонди відновлення нашої держави. І відновити. Ми вдячні за допомогу та підтримку, яку десятки держав та мільйони людей по всьому світу вже надають Україні», — наголосив прем’єр-міністр.

За його словами, в уряді України вже створено та працює відповідну групу, яка займається оцінкою втрат для економіки внаслідок російської агресії.

«Попередні розрахунки кажуть, що зараз прямі разові втрати для України становлять понад 565 мільярдів доларів США. Власне, це ті кошти, які будуть потрібні, щоб відновлювати нашу державу — і за рахунок коштів репарації рф, і за рахунок коштів наших партнерів», — сказав Шмигаль.

Він наголосив, що український уряд працюватиме над тим, щоб кошти та майно Росії за кордоном було заарештовано. «Ми віримо, що країни-партнери також приєднаються до цього масштабного плану», — зазначив він.

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