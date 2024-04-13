Чи припинять виплачувати пенсію, якщо пенсіонер здійснює підприємницьку діяльність — Finance.ua

Чи припинять виплачувати пенсію, якщо пенсіонер здійснює підприємницьку діяльність Сьогодні 21:03 — Особисті фінанси

Чи припинять виплачувати пенсію, якщо пенсіонер здійснює підприємницьку діяльність

Українські пенсіонери цікавляться, чи припинять їм виплачувати пенсію, якщо вони займатимуться підприємницькою діяльністю.

У Пенсійному фонді України пояснили , у яких випадках пенсію скасують, а у яких залишать.

У повідомленні зазначено, якщо пенсіонер почне вести бізнес — виплати продовжать нараховувати.

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У разі зарахування після призначення пенсії за вислугу років на роботу, що дає право на цей вид пенсії, виплата пенсії припиняється і поновлюється з дня, що слідує за днем звільнення з роботи.

Це передбачено пунктом 2.4. постанови правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22−1 «Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Коли пенсію можуть скасувати

Проте пенсіонери можуть частково втратити свої виплати, якщо не повідомлять про своє працевлаштування у ПФУ.

Йдеться і про те, коли громадянин вирішив розпочати підприємницьку діяльність, після виходу на заслужений відпочинок.

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Зазначається, що протягом 10 днів після працевлаштування необхідно повідомити ПФУ, відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Якщо особа не зробила це вчасно, вона може втратити значну частину пенсії.

Нагадаємо, перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк розповів , що з 1 квітня пенсіонери, які працюють, отримуватимуть більші виплати.

Телеканал 24 За матеріалами:

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