Чи продовжать нараховувати субсидію людині, яка виїхала на лікування за кордон — Finance.ua

Чи продовжать нараховувати субсидію людині, яка виїхала на лікування за кордон Сьогодні 07:09 — Особисті фінанси

Чи продовжать нараховувати субсидію людині, яка виїхала на лікування за кордон

Громадяни України, у яких немає можливості самостійно оплатити комунальні послуги, можуть звернутися за призначенням житлової субсидії. Особа, яка виїхала за кордон на лікування, продовжуватиме отримувати виплату.

Про це повідомили в Головному управлінні Пенсійного фонду України у Донецькій області.

Коли можуть забрати субсидію при виїзді за кордон

У відомстві зазначили, що субсидію перестають нараховувати, якщо повнолітні громадяни, які проживають у домогосподарстві, виїхали за межі країни на термін довший, ніж 60 днів.

«Відповідно до Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 (зі змінами), якщо у складі домогосподарства є особа, яка досягла 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії, і в цьому періоді така особа перебувала за кордоном сукупно більше 60 днів, то право на отримання житлової субсидії втрачається», — йдеться у повідомленні.

Винятки

Проте до 60-денного терміну перебування за кордоном не включаються дні лікування, службового відрядження, навчання або догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, що підтверджується відповідними документами.

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При цьому соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування за адресою домогосподарства на таких осіб у період перебування їх за кордоном не розраховуються.

Нагадаємо, у ПФУ розповіли , що з 1 травня більшість одержувачів субсидії під час опалювального сезону отримають її автоматично в неопалювальний. Проте деяким громадянам доведеться подати заяву та декларацію про доходи й витрати для продовження отримання пільг на оплату комунальних послуг.

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