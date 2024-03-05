Чи потрібно декларувати знищене російськими обстрілами майно — пояснення НАЗК Сьогодні 14:30 — Казна та Політика

Чи потрібно декларувати знищене російськими обстрілами майно — пояснення НАЗК

Через військову агресію багато українців, в тому числі й посадовців, втратили свої квартири, будинки, автомобілі та інше майно.

У Національному агентстві з питань запобігання корупції пояснили , чи потрібно знищене майно відображати у своїх деклараціях.

Якщо зруйновано будинок

Якщо ваш будинок зруйновано, то дані про такий об'єкт підлягають відображенню в розділі 3 «Об'єкти нерухомості» декларації до моменту виключення відомостей про нього із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

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Аналогічний підхід застосовується й до транспортних засобів, відомості про які необхідно відображати у розділі 6 «Цінне рухоме майно — транспортні засоби» декларації до зняття цього знищеного транспортного засобу з обліку.

Якщо знищено авто

Якщо транспортний засіб був знищений чи залишився на тимчасово окупованій території або пошкоджений і не придатний до подальшого використання, власник авто може звернутися до найближчого сервісного центру МВС і замовити послугу вибракування транспортного засобу, після чого транспортний засіб буде знято з обліку.

Умовами для припинення права власності на знищене рухоме майно є наявність встановленого факту знищення майна.

Які документи підтверджують знищення майна

Документами, які підтверджують знищення майна, можуть бути матеріали технічної інвентаризації, що засвідчують факт знищення майна, довідки органів внутрішніх справ України, акт про пожежу, офіційні висновки інших установ або організацій, які відповідно до законодавства уповноважені засвідчувати факт знищення майна тощо.

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Відмітимо, що власникам, чиї транспортні засоби було пошкоджено або знищено у зв’язку зі збройною агресією, на сьогодні не виплачують відповідну компенсацію. Ця ситуація потребує змін. Тому депутати підготували законопроєкт № 11 001 «Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо виплати компенсації за пошкоджений або знищений транспортний засіб внаслідок збройної агресії проти України».

Ним пропонується доповнити розділ «Прикінцеві та перехідні положення» Цивільного кодексу України нормою щодо забезпечення гарантування права постраждалих громадян на отримання компенсації за пошкоджені та знищені транспортні засоби внаслідок збройної агресії російської федерації проти України.

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