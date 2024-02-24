Чи необхідна повторна реєстрація у реєстрі пільговиків при зміні прізвища — Finance.ua

Чи необхідна повторна реєстрація у реєстрі пільговиків при зміні прізвища Сьогодні 10:05 — Особисті фінанси

Чи необхідна повторна реєстрація у реєстрі пільговиків при зміні прізвища

Учасники бойових дій в Україні можуть отримувати певну допомогу, але необхідно бути зареєстрованим у реєстрі пільговиків.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

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У відомстві пояснили, чи є необхідність учаснику бойових дій повторно реєструватись у реєстрі при зміні прізвища.

За даними ПФУ, у випадку, якщо людина зі статусом УБД змінила прізвище, то повторно реєструватися в реєстрі пільговиків не потрібно. Пенсійний фонд зазначив, що інформація про осіб, які мають право на пільги, зберігається у Єдиному державному автоматизованому реєстрі (ЄГАРП). Органами Пенсійного фонду ведеться облік пільговиків шляхом формування кожної персональної облікової картки.

Таким чином, при зміні прізвища достатньо внести відповідні зміни до існуючої персональної облікової картки.

«Важливо! Для внесення змін до інформації, включеної до ЄДАРП, у тому числі щодо зміни прізвища, пільговик повинен протягом 30 днів звернутися до органу Пенсійного фонду України (п. 8 Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, затвердженого) постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 № 117)», — наголосили у ПФУ.

Нагадаємо, у Верховній Раді України та Кабінеті міністрів розповіли про новації, які плануються для військовослужбовців. Зокрема йдеться про спрощення процедури отримання статусу учасника бойових дій.

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