Чи необхідна повторна реєстрація у реєстрі пільговиків при зміні прізвища — Finance.ua
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Чи необхідна повторна реєстрація у реєстрі пільговиків при зміні прізвища

Особисті фінанси
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Чи необхідна повторна реєстрація у реєстрі пільговиків при зміні прізвища
Чи необхідна повторна реєстрація у реєстрі пільговиків при зміні прізвища
Учасники бойових дій в Україні можуть отримувати певну допомогу, але необхідно бути зареєстрованим у реєстрі пільговиків.
Про це повідомляє Пенсійний фонд України.
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У відомстві пояснили, чи є необхідність учаснику бойових дій повторно реєструватись у реєстрі при зміні прізвища.
За даними ПФУ, у випадку, якщо людина зі статусом УБД змінила прізвище, то повторно реєструватися в реєстрі пільговиків не потрібно. Пенсійний фонд зазначив, що інформація про осіб, які мають право на пільги, зберігається у Єдиному державному автоматизованому реєстрі (ЄГАРП). Органами Пенсійного фонду ведеться облік пільговиків шляхом формування кожної персональної облікової картки.
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Таким чином, при зміні прізвища достатньо внести відповідні зміни до існуючої персональної облікової картки.
«Важливо! Для внесення змін до інформації, включеної до ЄДАРП, у тому числі щодо зміни прізвища, пільговик повинен протягом 30 днів звернутися до органу Пенсійного фонду України (п. 8 Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, затвердженого) постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 № 117)», — наголосили у ПФУ.
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Нагадаємо, у Верховній Раді України та Кабінеті міністрів розповіли про новації, які плануються для військовослужбовців. Зокрема йдеться про спрощення процедури отримання статусу учасника бойових дій.
За матеріалами:
РБК-Україна
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