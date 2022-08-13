Чи можуть діти виїхати за кордон із свідоцтвом про народження: відповідь ДПСУ — Finance.ua

Чи можуть діти виїхати за кордон із свідоцтвом про народження: відповідь ДПСУ
Діти можуть виїхати за межі України із свідоцтвом про народження.
Про це у Telegram повідомила Держприкордонслужба.
«Виїзд за межі України дітей, які не досягли 16-річного віку, за наявності паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини (за відсутності паспорта громадянина України)/документів, що містять відомості про особу, на підставі яких Держприкордонслужба дозволить перетин державного кордону», — ідеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Міністерстві цифрової трансформації України працюють над спрощенням процедури оформлення дозволу для дитини на виїзд за кордон. Вже незабаром таку довідку можна буде отримати за допомогою кількох кліків у «Дії».
Довідка Finance.ua:
- як дізнатись, чи є заборона на виїзд за межі України;
- Польща, Румунія та Ірландія очолили список країн Євросоюзу, які протягом червня прихистили найбільше українців, що виїхали за кордон через війну — cеред тих країн, щодо яких на момент публікації були відомі дані.
Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном
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