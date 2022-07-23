Як дізнатись, чи є заборона на виїзд за межі України — Finance.ua

Як дізнатись, чи є заборона на виїзд за межі України Вчора 19:02 — Особисті фінанси

Відмова прикордонників у наданні дозволу на виїзд за межі України здатна зірвати будь-які плани. І якщо про обмеження перетину кордону військовозобов’язаними чоловіками у віці від 18 до 60 років писали багато та крізь, для інших категорій осіб подібна відмова може стати справжньою несподіванкою.

Про це пише Юридичний порадник для ВПО.

Що передбачає закон

Відмовляючи у виїзді за межі України, прикордонники насамперед керуються Законом України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України».

Він визначає, що підставами для тимчасового обмеження права українців та українок на виїзд за кордон, можуть бути, зокрема:

обізнаність з відомостями, які становлять державну таємницю;

засудження за вчинення кримінального правопорушення;

перебування під адміністративним наглядом Національної поліції;

наявність запобіжного заходу, за умовами якого заборонено виїжджати за кордон;

адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, передбачене ч. 7 ст. 184 КУпАП;

заборгованість зі сплати аліментів;

рішення суду про заборону виїзду за кордон тощо.

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Дізнатися про наявність більшості із наведених вище заборон можна не виходячи з дому. Для цього достатньо скористатися електронними сервісами та пошуком по відкритим реєстрам.

У пригоді, зокрема, стануть:

Крім того, отримати перевірену інформацію щодо наявних обмежень та заборон для виїзду за межі України можна шляхом направлення поштою відповідної заяви до Державної прикордонної служби України.

Разом із тим направляючи таке звернення, слід мати на увазі, що його розгляд може тривати протягом місяця. Тож, швидкої відповіді на заяву очікувати не варто.

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