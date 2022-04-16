Хто має право виїхати за кордон під час мобілізації та покарання для тих, хто порушив — Finance.ua

Хто має право виїхати за кордон під час мобілізації та покарання для тих, хто порушив

Вчора 20:05 — Казна та Політика

На період дії правового режиму воєнного стану чоловікам-громадянам України віком від 18 до 60 років, а також жінкам-військовозобов’язаним обмежено виїзд за межі України.

Однак під цю заборону не потрапляють особи, перелічені у статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» , тобто ті військовозобов’язані, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Існують ще деякі винятки, але рекомендуємо у кожному конкретному випадку розбиратися окремо.

Крім того, перелік тих, кому то дозволяють, то забороняють виїзд за кордон, постійно змінюється.

дозвіл на перетин кордону може бути наданий наступним військовозобов’язаним: Наприклад, виняток щодо заборони виїзду за кордон зроблено для водіїв, які здійснюють вантажоперевезення. Так, згідно з постановою Уряду № 194 від 03.03.2022 може бути наданий наступним військовозобов’язаним:

водіям, які здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів та вантажів гуманітарної допомоги;

працівникам підприємств залізничного транспорту, які забезпечують функціонування та безперебійну роботу залізниці.

Відповідальність за ухилення від мобілізації.

За ухилення від мобілізації передбачена відповідальність. Її визначає стаття 26 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», яка говорить наступне: «громадяни за невиконання своїх обов’язків щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації несуть відповідальність згідно із законом».

В умовах воєнного стану це означає кримінальну відповідальність.

Цю відповідальність передбачено у статті 336 Кримінального кодексу України «Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період». Такі дії караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.

У випадку ігнорування повісток та неявки до місця виклику військкомат направляє до прокуратури відповідного листа, на підставі якого починають проводитися слідчі дії.

Також не варто намагатися давати хабар військовому комісару чи комусь іншому. Навіть якщо вам на нього натякають, а ви не маєте бажання йти до війська. За це також передбачена кримінальна відповідальність.

В залежності від обставин та суми, у яку були оцінені «послуги» щодо ухилення від мобілізації, можна отримати цілий спектр покарань — від штрафу у 17 тис. гривень до ув’язнення строком на десять років з конфіскацією майна.

Водночас майте на увазі — надання неправомірної вигоди (так юридичною мовою називається хабар) у такому випадку майже гарантовано розслідуватиметься в комплексі зі статтею ККУ про ухиляння від мобілізації.

І не забувайте — законодавець передбачив відповідальність як для того, хто бере хабар, так і для того, хто його дає.

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