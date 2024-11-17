Чи можна назвати суму, яку варто відкладати кожному в доларах: відповідь експерта — Finance.ua

Чи можна назвати суму, яку варто відкладати кожному в доларах: відповідь експерта Сьогодні 08:19 — Особисті фінанси

Чи можна назвати суму, яку варто відкладати кожному в доларах: відповідь експерта

Правила фінансової грамотності говорять, що кожен повинен формувати подушку безпеки на випадок надзвичайних ситуацій. Важливо регулярно відкладати кошти, причому більш ефективно буде переводити національну валюту в іноземну. Це допоможе уникнути знецінення.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков відповів , чи реально назвати конкретну суму доларів, яку варто відкладати кожному українцю, у коментарі «Новини. Live».

Скільки відкладати у валюті

За словами економіста, не існує універсальної суми для заощаджень, оскільки доходи українців дуже різняться.

Читайте також SWIFT тестуватиме транзакції з цифровими валютами

Усі перебувають в різних початкових умовах: порада відкладати 20% з доходів для працівника, який заробляє в середньому 20 тис. грн на місяць, неефективна для людини, яка отримує мінімалку на рівні 8 000 грн.

«Рекомендують тримати гроші в кількох валютах, диверсифікувати портфель: частину в доларах, частину в євро, частину в гривнях. Не можу порадити точну суму, яку треба відкладати щомісяця, бо не знаю, скільки заробляє людина», — зауважив Олексій Плотніков.

Експерти рекомендують спочатку відкладати певну суму з доходу, а залишок витрачати на поточні потреби. Однак для багатьох українців, зокрема тих, хто отримує мінімальну зарплату, навіть 1 000 грн на заощадження може стати серйозним обмеженням.

Плотніков зазначив, що важливо спочатку покрити базові витрати, такі як комунальні послуги та продукти, і лише потім відкладати гроші.

«Я рекомендую спершу виділити гроші на основне, а потім відкласти залишок. Але сумніваюся, що вдасться формувати заощадження з 8 000 грн», — констатував економіст.

Водночас, неможливо визначити універсальну суму для заощаджень, оскільки все залежить від доходів і індивідуальних обставин кожної людини.

Заощаджуйте такі суми, від яких можете відмовитися без шкоди для свого гаманця.

Довідка Finance.ua:

девальвація гривні посилюється незважаючи на значні валютні інтервенції Національного банку, що вказує на недієвість політики приваблення гривневих активів у стримуванні валютного попиту;

за прогнозом Григорія Кукурузи, у 2025 році долар коштуватиме 45 грн на кінець 2025 року. Середньорічний курс буде коливатися у коридорі 43,2−43,5 грн/дол.;

Олег Пендзин зазначив, що вартість 100 доларів на початку нового року становитиме приблизно 4 200 гривень, а наприкінці може сягнути 4 750 гривень.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.