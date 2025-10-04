0 800 307 555
Чи може надомний працівник змінити робоче місце

Надомна робота — це виконання професійних обов’язків за місцем проживання або в інших визначених ним місцях поза приміщеннями роботодавця. На відміну від дистанційної роботи, надомний працівник має закріплену робочу зону або технічні засоби, наприклад, інструменти, приладдя для виробництва продукції, надання послуг або іншої роботи.
У Південно-Східному міжрегіональному управлінні Державної служби з питань праці розповіли, чи може надомний працівник змінювати робоче місце.
За словами експертів, робоче місце надомного працівника є фіксованим.
Воно не може змінюватися з ініціативи працівника без погодження роботодавця. При цьому рішення роботодавця про відмову повинно бути обґрунтованим.
Водночас, якщо працівник не може виконувати роботу на фіксованому місці з незалежних від нього причин, він має право його змінити.
Для цього потрібно повідомити роботодавця не менше ніж за три робочі дні до такої зміни у спосіб, визначений трудовим договором про надомну роботу.
Нагадаємо, сучасне покоління почало захоплюватися роботою в офісі. Тренд на романтизацію роботи з 9 до 17 уперше став помітним у США та Великій Британії — саме там у TikTok почали з’являтися відео з тегами #CorpCore та #OfficeSiren. Поступово мода поширилася на інші країни Європи, а також на Азію.
В Україні тренд з’явився пізніше, але отримав інший зміст: тут він більше про прагнення до нормальності та стабільності під час війни, ніж про красиве офісне вбрання. Це місце, де можна зібратися, відчути ритм життя й хоч трохи відмежуватися від постійної напруги.
За матеріалами:
Finance.ua
