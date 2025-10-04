Чи може надомний працівник змінити робоче місце Сьогодні 18:16

Надомна робота — це виконання професійних обов’язків за місцем проживання або в інших визначених ним місцях поза приміщеннями роботодавця. На відміну від дистанційної роботи, надомний працівник має закріплену робочу зону або технічні засоби, наприклад, інструменти, приладдя для виробництва продукції, надання послуг або іншої роботи.

У Південно-Східному міжрегіональному управлінні Державної служби з питань праці розповіли , чи може надомний працівник змінювати робоче місце.

За словами експертів, робоче місце надомного працівника є фіксованим.

Воно не може змінюватися з ініціативи працівника без погодження роботодавця. При цьому рішення роботодавця про відмову повинно бути обґрунтованим.

Водночас, якщо працівник не може виконувати роботу на фіксованому місці з незалежних від нього причин, він має право його змінити.

Для цього потрібно повідомити роботодавця не менше ніж за три робочі дні до такої зміни у спосіб, визначений трудовим договором про надомну роботу.

