Чи допоміг підприємцям перехід на податок в 2% (дослідження) — Finance.ua

Чи допоміг підприємцям перехід на податок в 2% (дослідження)

Вчора 10:02 — Особисті фінанси

38 608 компаній та 161 286 ФОП скористалися можливістю знизити податкову ставку й перейшли на 2% податку та 3 групу.

Про це повідомляє Опендатабот, платформа для роботи з відкритими даними, посилаючись на дані реєстру єдиного податку.

Хто вже перейшов? Серед тих, хто скористався можливістю перейти на спрощену систему та сплачувати 2% від доходу, такі компанії, як Епіцентр, Нова Лінія, Юск/JYSK, Антошка, Інтерхім, Галнафтохім та Інтертоп.

Опендатабот опитав понад 6 тисяч підприємців з приводу того, як вплинула на їх бізнес можливість переходу на спрощену систему із зниженим податком у 2%.

Результати опитування:

лише 26% респондентів зазначили, що це допомогло їх справі;

74% опитаних взагалі не відчули змін на стані своїх справ у зв’язку з можливістю перейти на зменшений податок.

Аналітики кажуть, що можливість платити менше податків здебільшого не впливає на дві групи підприємців — ті, чий бізнес зараз зупинився через вторгнення рф або ж знаходився на тимчасово окупованих територіях чи там, де йдуть активні бойові дії.

Довідка Finance.ua:

ще на початку дії цієї ініціативи анонімне опитування серед підприємців показало, що майже 73% підприємців планують залишатися на старих ставках податку;

1 квітня Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 7234, який дозволить перейти на зменшений податок будь-якій компанії. Тому підприємства з будь-яким оборотом можуть сплачувати податок у розмірі лише 2% свого обороту;

заявку на перехід можна заповнити онлайн через електронний кабінет платника податків. Форму заяви про право застосування спрощеної системи оподаткування можна знайти у меню «Введення звітності» за ідентифікатором J/F0102003.

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