Чи допоміг підприємцям перехід на податок в 2% (дослідження) — Finance.ua
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Чи допоміг підприємцям перехід на податок в 2% (дослідження)

Вчора 10:02Особисті фінанси
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38 608 компаній та 161 286 ФОП скористалися можливістю знизити податкову ставку й перейшли на 2% податку та 3 групу.
Про це повідомляє Опендатабот, платформа для роботи з відкритими даними, посилаючись на дані реєстру єдиного податку.
Хто вже перейшов? Серед тих, хто скористався можливістю перейти на спрощену систему та сплачувати 2% від доходу, такі компанії, як Епіцентр, Нова Лінія, Юск/JYSK, Антошка, Інтерхім, Галнафтохім та Інтертоп.
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Опендатабот опитав понад 6 тисяч підприємців з приводу того, як вплинула на їх бізнес можливість переходу на спрощену систему із зниженим податком у 2%.
Результати опитування:
  • лише 26% респондентів зазначили, що це допомогло їх справі;
  • 74% опитаних взагалі не відчули змін на стані своїх справ у зв’язку з можливістю перейти на зменшений податок.

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Аналітики кажуть, що можливість платити менше податків здебільшого не впливає на дві групи підприємців — ті, чий бізнес зараз зупинився через вторгнення рф або ж знаходився на тимчасово окупованих територіях чи там, де йдуть активні бойові дії.

Довідка Finance.ua:

  • ще на початку дії цієї ініціативи анонімне опитування серед підприємців показало, що майже 73% підприємців планують залишатися на старих ставках податку;
  • 1 квітня Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 7234, який дозволить перейти на зменшений податок будь-якій компанії. Тому підприємства з будь-яким оборотом можуть сплачувати податок у розмірі лише 2% свого обороту;
  • заявку на перехід можна заповнити онлайн через електронний кабінет платника податків. Форму заяви про право застосування спрощеної системи оподаткування можна знайти у меню «Введення звітності» за ідентифікатором J/F0102003.
За матеріалами: Finance.ua
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