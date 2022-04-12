Як та коли сплачувати ЄП «єдинникам» при обранні ставки 2% — Finance.ua

Як та коли сплачувати ЄП «єдинникам» при обранні ставки 2%

Вчора 08:04 — Особисті фінанси

Платники єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування за ставкою 2%, суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій ним податковій декларації, повинні сплатити протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку для подання податкової декларації.

Про це інформує ДПС в Івано-Франківській області.

Податковий (звітний) період для платників єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування дорівнює календарному місяцю.

Платники єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування, — фізичні особи, у випадку визначення єдиного соціального внеску, подають звітність за звітний період — грудень як податкову декларацію платника єдиного податку за IV квартал податкового (звітного) року, де розраховують зобов’язання платників єдиного податку наростаючим підсумком та визначають відомості про суми єдиного внеску, нарахованого, обчисленого і сплаченого в порядку, визначеному законом для даної категорії платників.

Такі платники подають звітність за звітний період — грудень — як податкову декларацію платника єдиного податку за IV квартал податкового (звітного) року, де розраховують зобов’язання платників єдиного податку наростаючим підсумком, загальне мінімального податкового зобов’язання.

Як перейти на 2% оподаткування? Для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування платником з особливостями, суб’єкт господарювання подає до контролюючого органу заяву. При цьому до заяви не додається розрахунок доходу за попередній календарний рік.

Суб’єкт господарювання вважається платником єдиного податку третьої групи з особливостями:

з 1 квітня 2022 року — у разі подання заяви до 1 квітня 2022 року;

з наступного робочого дня після подання такої заяви — у разі подання заяви починаючи з 1 квітня 2022 року.

Для новостворених зареєстрованих в установленому законом порядку суб’єктів господарювання термін для подання заяви становить 10 днів з дня державної реєстрації. Такі суб’єкти господарювання вважатимуться платниками єдиного податку третьої групи з дня їх державної реєстрації.

Сума податкового зобов’язання, зазначена платником податку в поданій ним податковій декларації, підлягає сплаті протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку для подання податкової декларації. Тобто протягом 10 днів після 20 числа місяця подання звітності.

Наприклад, при переході на цю групу ЄП з 1 квітня, відзвітувати вперше потрібно буде до 20 травня включно, а сплатити податок до 30 травня включно.

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