73% підприємців не планують переходити на 2% податку (опитування) — Finance.ua

73% підприємців не планують переходити на 2% податку (опитування)

Вчора 14:00 — Особисті фінанси

5 березня 2022 року парламент проголосував за законопроект 7137-д, що вводить низку послаблень для українського бізнесу на часи війни. Зокрема: 2% ставку єдиного податку для бізнесу з оборотом до 10 млрд грн на рік.

Ain.ua провів анонімне опитування серед підприємців про те, чи планують вони скористатися новою ставкою податку. Виявилось, що майже 73% підприємців планують лишатися на старих ставках податку.

Cеред опитаних 94,4% виявилися ФОПами, а решта оформлені як юридичні особи.

У яких галузях працюють? Більшість тих, хто пройшли опитування, задіяні в IT:

майже 38% опитуваних задіяні в IT-аутсорсі, ще 24,8% — у продуктовій розробці.

ще 10% зазначили, що працюють у галузі IT-інтеграції та консультування.

решта галузей в опитуванні представлені доволі малою кількістю респондентів.

Значна частина респондентів вказала, що наразі сплачує податки як ФОП 3-й групи:

більша частина платить 5% податку, як ФОП 3-ї групи.

ще 4,8% — податок на прибуток та інші податки.

Велика частина опитуваних вказала, що війна вплинула на бізнес:

41,3% опитуваних відзначили, що бізнес зазнав впливу від війни, але цей вплив був помірний;

ще 35,8% — що війна не вплинула на бізнес;

16,2% вказали, що у бізнесу впали обороти, довелося скоротити людей чи зрізати зарплату;

ще 10% повідомили, що зараз майже не займаються бізнесом, а перейшли на волонтерство;

інші 5,6% втратили активи внаслідок бойових дій.

Чи планують переходити на 2% оподаткування:

майже 73% опитуваних відзначили, що не планують переходити на 2% і лишаться на чинній ставці, щоб бюджет отримував більше грошей;

ще 11,4% зазначили, що планують перейти на 2%;

7,3% респондентів написали, що вже перейшли на нову ставку;

5,8% вказали, що лишаться на чинних податках через те, що вони більше підходять, більше зрозумілі, або з інших причин.

Довідка Finance.ua:

Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 7234, який знімає обмеження для єдиного податку третьої групи. Компанії з будь-яким оборотом зможуть сплачувати податок у розмірі лише 2% свого обороту;



раніше стало відомо, що процес прийняття заявок про перехід на спрощену систему оподаткування за ставкою 2% продовжуватиметься після 1 квітня;

заявку можна заповнити онлайн через електронний кабінет платника податків. Форму заяви про право застосування спрощеної системи оподаткування можна знайти у меню «Введення звітності» за ідентифікатором J/F0102003.

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