Переход на упрощенную систему налогообложения по ставке 2% будет продолжаться после 1 апреля — Finance.ua

Переход на упрощенную систему налогообложения по ставке 2% будет продолжаться после 1 апреля

Сегодня 15:00 — Казна и Политика

Процесс принятия заявок о переходе на упрощенную систему налогообложения по ставке 2% будет продолжаться после 1 апреля.

Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

«Украинский бизнес выразил пожелание о необходимости перехода на упрощенную систему налогообложения — третья группа единого налога со ставкой 2% дохода», — отметил нардеп.

По его словам, среди представителей бизнеса свое желание по переходу выражают:

148466 субъектов хозяйствования, из них — 29585 юридических лиц и 118914 физических лиц-предпринимателей.

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Даниил Гетманцев добавил, что среди компаний, выбирающих единый налог 3-й группы по ставке 2% дохода, есть крупные известные бренды и определяющие бизнес-группы Украины. В частности, на упрощенную систему налогообложения переходят агропоставщики, в частности ООО «Полетехника», ЧАО «Галнефтехим».

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