Переход на упрощенную систему налогообложения по ставке 2% будет продолжаться после 1 апреля — Finance.ua
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Переход на упрощенную систему налогообложения по ставке 2% будет продолжаться после 1 апреля

Сегодня 15:00Казна и Политика
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Переход на упрощенную систему налогообложения по ставке 2% будет продолжаться после 1 апреля
Процесс принятия заявок о переходе на упрощенную систему налогообложения по ставке 2% будет продолжаться после 1 апреля.
Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.
«Украинский бизнес выразил пожелание о необходимости перехода на упрощенную систему налогообложения — третья группа единого налога со ставкой 2% дохода», — отметил нардеп.
По его словам, среди представителей бизнеса свое желание по переходу выражают:
148466 субъектов хозяйствования, из них — 29585 юридических лиц и 118914 физических лиц-предпринимателей.
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Даниил Гетманцев добавил, что среди компаний, выбирающих единый налог 3-й группы по ставке 2% дохода, есть крупные известные бренды и определяющие бизнес-группы Украины. В частности, на упрощенную систему налогообложения переходят агропоставщики, в частности ООО «Полетехника», ЧАО «Галнефтехим».
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По материалам: Finance.ua
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