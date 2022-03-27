В Украине хотят увеличить налоги для компаний, которые получают доход в рф — Finance.ua

В Украине хотят увеличить налоги для компаний, которые получают доход в рф

Сегодня 16:47 — Казна и Политика

В Верховной Раде предлагают увеличить налоги для компаний, получающих доход на территории России. Налоги будут собираться с коэффициентом 1,5.

Об этом сообщил председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

Как отметил чиновник, было проведено совместное совещание с Минфином и Государственной налоговой службой по законопроекту о дополнительном налогообложении в Украине компаний, получающих доход с территории страны-агрессора.

«Согласовали концепт законопроекта, согласно которому к таким компаниям будут применяться ставки прямых налогов (на доход и имущество) с коэффициентом 1,5», — отметил депутат.

По его словам,"компании ожидают и некоторые другие налоговые стимулы по прекращению финансирования налогами государства, которое уничтожает ту страну, от которой они по меньшей мере получают доход".

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