В Украине хотят увеличить налоги для компаний, которые получают доход в рф — Finance.ua

В Верховной Раде предлагают увеличить налоги для компаний, получающих доход на территории России. Налоги будут собираться с коэффициентом 1,5.
Об этом сообщил председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.
Как отметил чиновник, было проведено совместное совещание с Минфином и Государственной налоговой службой по законопроекту о дополнительном налогообложении в Украине компаний, получающих доход с территории страны-агрессора.
«Согласовали концепт законопроекта, согласно которому к таким компаниям будут применяться ставки прямых налогов (на доход и имущество) с коэффициентом 1,5», — отметил депутат.
По его словам,"компании ожидают и некоторые другие налоговые стимулы по прекращению финансирования налогами государства, которое уничтожает ту страну, от которой они по меньшей мере получают доход".