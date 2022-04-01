На єдиний податок у 2% зможе перейти будь-яка компанія: у Раді ухвалили законопроєкт — Finance.ua

На єдиний податок у 2% зможе перейти будь-яка компанія: у Раді ухвалили законопроєкт

Вчора 18:00 — Особисті фінанси

Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 7234 , який знімає обмеження для єдиного податку третьої групи. Компанії з будь-яким оборотом зможуть сплачувати податок у розмірі лише 2% свого обороту.

Про це у своєму Telegram -каналі написав голова профільного комітету Данило Гетманцев.

«№ 7234 про адміністрування окремих податків у період воєнного, надзвичайного стану, яке, серед іншого, передбачає зняття обмежень за обсягами доходу як підстави для реєстрації платником єдиного податку третьої групи за ставкою 2%», — повідомив нардеп.

Також передбачається звільнення від оподаткування митними платежами операцій із ввезення товарів, кінцевими одержувачами яких є правоохоронні органи, Міністерство оборони України, Збройні сили України та інші військові формування.

«Зараз спрощена система оподаткування значно розширена. Третя група, на якій могли перебувати лише фізичні особи та юридичні особи з найманими працівниками не більше ніж 20 осіб та з обмеженим обсягом реалізації на рік у 7 мільйонів, без обмеження кількості найнятих. І досі було обмеження за граничним обсягом 10 мільярдів річних. Сьогодні знято навіть це обмеження для того, щоб усі виробничі підприємства, торговельні мережі могли переходити на 3-ю групу зі сплатою податку 2% з обороту», — коментує ухвалення законопроєкту народна депутатка із фракції «Європейська Солідарність» Ніна Южаніна.

За її словами, при цьому зупиняється реєстрація всіх платників податків, які є платниками податку на додану вартість.

«Наразі все спрямоване на те, щоб спростити звітність, методику обчислення податку, і до цього підведено велику кількість норм. Це стосується, наприклад, митних процедур. 1-3 група спрощеної системи оподаткування зараз звільняється при ввезенні товарів на митну територію України від ПДВ, акцизу, ввізного мита та відбувається декларування лише за попередньою декларацією. Це спрощена декларація, яка складається для ввезення товару», — наголосила депутат.

Раніше Верховна Рада дозволила великому бізнесу перейти на спрощену систему оподаткування на час воєнного стану та сплачувати лише 2% від обороту.

Єдиним обмеженням, яке залишалося для такого переходу, був ліміт обороту трохи більше ніж 10 мільярдів гривень. Спрощений режим не поширюється на виробництво та збут підакцизних товарів та гральний бізнес.

Довідка Finance.ua:

раніше стало відомо, що процес прийняття заявок про перехід на спрощену систему оподаткування за ставкою 2% продовжуватиметься після 1 квітня;

заявку можна заповнити онлайн через електронний кабінет платника податків. Форму заяви про право застосування спрощеної системи оподаткування можна знайти у меню «Введення звітності» за ідентифікатором J/F0102003



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