Чи безпечно тримати гроші на депозитах під час війни — Finance.ua

Чи безпечно тримати гроші на депозитах під час війни

Депозит — це відкладене збереження власних заощаджень в банку. Як зазначають у Фонді гарантування, саме безпека коштів в умовах сьогодення для клієнтів є значно важливішою, ніж безпосередньо дохідність цих депозитів.

Що треба знати про безпеку своїх коштів на депозитах під час воєнного стану — розповіли фахівці ФГВФО.

Банки скоротили депозитні ставки після початку війни, але зараз падіння ставок припинилося.

«Гривневі кошти зберігаються на поточних та карткових рахунках українців в очікуванні закінчення війни й зростання депозитних ставок», — йдеться у повідомленні.

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Крім того, військовим і військовослужбовцям банки підняли ставку за депозитами і поточними рахунками. Всі, хто бере участь у бойових діях, мають змогу отримувати на поточний рахунок ставку як за депозитом.

Також банками запроваджено «військовий» депозит, яким можуть скористатися члени їхніх сімей.

Наразі головними факторами розміщення депозиту в банківській установі є:

захищеність вкладів;

розуміння того, що гроші надійно зберігаються;

банківська система працює стабільно;

є постійний доступ до своїх заощаджень.

Чи забирають українці гроші з банків?

За I квартал 2022 року зафіксовано збільшення суми вкладів фізичних осіб у банках-учасниках Фонду гарантування.

Станом на 1 квітня 2022 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. ФОП) у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів склала 703,12 млрд грн, що на 57,2 млрд грн більше за показник на 1 березня 2022 року.

У ФГВФО кажуть, що це свідчить про високий рівень довіри громадян до банків та держави.

Нагадаємо, що з 13 квітня 2022 року на час дії в Україні воєнного стану та протягом 3 місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (у т.ч. ФОП) у банках-учасниках Фонду поширюються 100% гарантії. Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.

Довідка Finance.ua:

наразі основна причина низької ставки за депозитами — скорочення обсягів нового кредитування;

банкіри та фінансисти прогнозують зростання ставок за роздрібними депозитами, але станеться це не раніше другої половини літа.

в Україні депозит є другим найпопулярнішим засобом інвестування після долара «під матрацом». Цей інструмент є досить простим, зрозумілим і доступним, тому чимало українців обирають саме його. Про те, що відбувається із депозитами в Україні — читайте тут.

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