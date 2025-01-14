Чому виникають затримки при переведенні через «Армію+» — відповіді Міноборони Сьогодні 14:04 — Казна та Політика

Чому виникають затримки при переведенні через «Армію+» — відповіді Міноборони

Майже два місяці як у застосунку Армія+ працює функція зміни місця служби. Вже 7 000 військовослужбовців отримали погодження на продовження служби в частині, яку обрали самостійно.

Про це пише Міноборони.

Водночас за останні тижні отримали близько сотні звернень від військовослужбовців, які досі чекають на наказ або стикаються з його ігноруванням. Міноборони пояснили кожен із таких випадків.

Чому чекати наказ доводиться інколи місяць і довше?

Щодня через Армія+ в Кадровий центр ЗСУ подається до 1 000 рапортів. Нині їх подано вже 30 000. Деякі військові подають 5−7 разів, виправляючи помилки за підказками операторів або отримуючи щоразу відмову через відхилення переведення командиром частини, де його погодження вимагає постанова.

Це збільшує навантаження на операторів, які працюють цілодобово. Інколи накази формуються за кілька днів, і військові бачать відразу в застосунку його номер і дату. А інколи треба тижні.

Як спростили роботу операторів?

Проаналізували найбільш поширені помилки, які роблять військові, та удосконалили шаблон рапорту в Армія+.

Додали посилання на зразки рекомендаційних документів та перелік типових військових документів із підказками про сторінки, що треба прикріпити.

У грудні додали зміни до Постанови Кабміну № 1291 та спростили формування наказів для солдатів і сержантів через розпорядження начальника Генштабу ЗСУ, прибравши з нього посаду військового. Достатньо вказати лише його ім’я, звання, номери частини та картки платника податків. Так ми прибрали випадки, коли наказ на переведення ігнорувався через зміну посади в штатному розписі.

«Головне — якщо є наказ на переведення, він має виконуватись. А командир не повинен затримувати військового, який законно вибрав для себе інший підрозділ, де почуватиметься вмотивованим.

Якщо є такі випадки, заповніть форму в застосунку, яка розміщена за маршрутом: Меню → Служба підтримки → Поширені питання → Зміна місця служби. Вгорі виберіть потрібне питання. Ми зафіксуємо та уточнимо статус наказу", — написали в Міноборони.

Довідка Finance.ua:

Цього року у застосунку «Армія+» з’явиться можливість отримати електронне військове посвідчення. Запуск цієї функції запланований на першу половину 2025 року. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в інтерв’ю блогеру Сергію Стерненку. За словами Черногоренко, нове посвідчення буде єдиним електронним документом для всіх військових.

У застосунку Міністерства оборони «Армія+» з’явилася нова функція, яка дозволяє військовослужбовцю сформувати рапорт на повернення до служби після самовільного залишення частини (СЗЧ).

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