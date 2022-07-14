Чому українці обирають IT: портрет майбутнього айтішника — Finance.ua
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Чому українці обирають IT: портрет майбутнього айтішника

Особисті фінанси
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Чому українці обирають IT: портрет майбутнього айтішника
Чому українці обирають IT: портрет майбутнього айтішника
Під час війни багато українців змінюють профіль роботи та освоюють нові спеціальності. ІТ-професії були серед найбільш затребуваних ще до 24 лютого, а після повномасштабного вторгнення росії попит на навчання зріс у рази.
Про це свідчать дані найбільшої в Україні IT-компанії EPAM, де склали портрет потенційного IT-фахівця після перекваліфікації.
Згыдно з даними, зараз на курсі EPAM чоловіків та жінок приблизно порівну, 71% студентів віком від 18 до 44 років. Найбільше зареєстрованих із Києва — практично третина, а кожен восьмий із Харкова чи Львова. При цьому 92% опитаних знаходяться на території України.
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Своїм професійним досвідом потенційні світчери найчастіше вказували такі напрямки: освіту, ритейл, фінанси та сферу обслуговування. Також серед них є працівники театру, реставратор антикварної літератури, комплектувальник меблів та бібліотекар. Майже половина студентів курсу працювали у статусі фахівця, а кожен п’ятий — директором чи був власником бізнесу.
Чому українці обирають IT: портрет майбутнього айтішника
Війна є основною причиною перекваліфікації 37% респондентів. Крім того, чверть опитаних хотіли змін у житті, а ще 28% давно придивлялися до галузі. Після трьох місяців учасники програми визначилися зі спеціалізацією в IT: лідером за кількістю реєстрацій є Frontend (38%), на другому місці Java, цю мову програмування обрав кожен п’ятий.

Довідка Finance.ua:

  • попри початок повномасштабної війни, зарплати українських розробників у першому півріччі 2022 року зросли: медіана в червні становила $3400 проти $3300 в грудні 2021 року. Детальніше про дослідження щодо зарплат українських розробників можна почитати тут;
  • медіанні зарплати тестувальників знизилися на $100 — до $2000.
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За матеріалами:
Finance.ua
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