Чому угода зі США про надра потребує ратифікації лише з боку України: пояснення Мінекономіки — Finance.ua
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Чому угода зі США про надра потребує ратифікації лише з боку України: пояснення Мінекономіки

Казна та Політика
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Чому угода зі США про надра потребує ратифікації лише з боку України: пояснення Мінекономіки
Чому угода зі США про надра потребує ратифікації лише з боку України: пояснення Мінекономіки
Угода зі США про надра потребує ратифікації лише з боку України, бо робота американсько-українського інвестиційного фонду переважно буде зосереджена в Україні.
Про це сказав заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка.
«З огляду на те, що в робота фонду зосереджується в переважно в Україні, ми надаємо певні гарантії як Україна», — пояснив він.
За його словами, фонд має здійснювати інвестиції в Україні й отримувати від цього прибуток.

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«І тому очевидно, що ми даємо гарантії в рамках публічного права. Тобто це міжурядова угода, яка буде ратифікуватися парламентом, тому що там є і питання податкових пільг стандартних, нічого там нового нема. Ми такі пільги надаємо фактично в усіх міжурядових угодах», — зазначив Качка.
Він додав, що робота в правовому полі США цього фонду є мінімальною і гарантії, які існують у законодавстві США, вже реалізовані.
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«Тому якщо ви подивитесь, то змістовно ця угода рівно там 50 на 50 за обсягом завдань. І якщо в нас ці завдання зорієнтовані на майбутнє, що ми маємо якісь речі гарантувати на майбутнє, то в Сполучених Штатах Америки дуже часто це правове цементування наявної правової бази. Тому США підтверджують, що податкові пільги вже діють. Відповідно, їм не потрібно звертатися до Конгресу, але для нас це чітка юридична гарантія, що воно нікуди не зникне», — розповів заступник міністра.
Нагадаємо, в ніч на 1 травня Україна та Сполучені Штати Америки підписали стратегічну угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови та партнерство у сфері критичних корисних копалин. Україна спільно із США створить Інвестиційний фонд з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції в державу.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, коментуючи підписання угоди з Україною щодо корисних копалин, заявив, що США отримає набагато більше, ніж $350 млрд.
За матеріалами:
Espreso.tv
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