Чому середня ціна квартир у «царських» будинках вища за середню в новобудовах — ЛУН Сьогодні 12:08 — Нерухомість

Чому середня ціна квартир у «царських» будинках вища за середню в новобудовах — ЛУН, Фото: Майя Двалішвілі

Середня вартість квартири в будинках, які збудовані понад століття тому, дорожча за середню вартість квартири в сучасних будинках.

Середню вартість квартир в будинках по роках забудови з’ясували аналітики ЛУН.

Скільки коштують квартири в «царських» будинках

На початок лютого 2025 року середня вартість просторої 3-кімнатної квартири в «царському» будинку становить $227 тис.

Це на 8%, або на $17 тис. вище, ніж середня вартість 3-кімнатної квартири в більш-менш свіжій новобудові (від 2010 року).

Читайте також Чи будуть зростати ціни на квартири в Києві (опитування)

І майже на 300% або $157 тис. дорожче, ніж 3-кімнатна квартира в «хрущовці».

Двокімнатні квартири

Серед 2-кімнатних квартир лідерство у вартості теж залишається за дореволюційними квартирами, середня ціна яких становить $150 тис.

Це на 18%, або на $23 тис. дорожче, ніж середня вартість 2-кімнатної в новобудові від 2010 року. І на 283% або на $97 тис. дорожче, ніж середня ціна 2-кімнатної «хрущовки».

Вартість однокімнатних квартир

А ось серед 1-кімнатних квартир лідерами по вартості є квартири новобудовах — їх середня вартість становить $75 тис., що майже на 90% або на $35 тис. перевищує середню вартість 1-кімнатної квартири в «хрущовці».

До речі, в цьому сегменті квартири в царських будинках майже не представлені, тому їх середню вартість аналітики ЛУН не розраховували.

Чому квартири в царських будинках дорожчі за квартири в сучасних домах

Важливо зазначити, що йдеться саме про середню ціну, без врахування місцезнаходження, яке значно впливає на формування вартості конкретної квартири.

Царські будинки розташовані в центральній частині міста, тож квартири в них апріорі включаються в преміум-сегмент ринку.

Новобудови від 2010 року можна знайти в будь-якому районі столиці, тому квартири в них представлені як в економ, так і в преміум-сегментах, що, своєю чергою, впливає на формування середньої ціни.

Якщо ж порівнювати вартість квартир в царських та свіжих будинках, розташованих в одних й тих самих мікрорайонах, то побачимо, що квартири в дореволюційних будинках майже в 1,5 раза дешевші за аналогічні квартири в новобудовах.

Тобто якщо розглядати вартість квартир в розрізі класів економ, бізнес та преміум, то найдорожчими будуть квартири, розташовані саме в новобудовах.

Нагадаємо, якщо відкладати всі заробітки, то на квартиру в Києві українцю зі стабільно середнім доходом потрібно працювати близько 8−10 років.

У сімейних пар (теж із середніми заробітками) може вийти накопичити швидше, приблизно за 5−7 років.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.