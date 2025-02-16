Чому середня ціна квартир у «царських» будинках вища за середню в новобудовах — ЛУН
Середня вартість квартири в будинках, які збудовані понад століття тому, дорожча за середню вартість квартири в сучасних будинках.
Середню вартість квартир в будинках по роках забудови з’ясували аналітики ЛУН.
Скільки коштують квартири в «царських» будинках
На початок лютого 2025 року середня вартість просторої 3-кімнатної квартири в «царському» будинку становить $227 тис.
Це на 8%, або на $17 тис. вище, ніж середня вартість 3-кімнатної квартири в більш-менш свіжій новобудові (від 2010 року).
І майже на 300% або $157 тис. дорожче, ніж 3-кімнатна квартира в «хрущовці».
Двокімнатні квартири
Серед 2-кімнатних квартир лідерство у вартості теж залишається за дореволюційними квартирами, середня ціна яких становить $150 тис.
Це на 18%, або на $23 тис. дорожче, ніж середня вартість 2-кімнатної в новобудові від 2010 року. І на 283% або на $97 тис. дорожче, ніж середня ціна 2-кімнатної «хрущовки».
Вартість однокімнатних квартир
А ось серед 1-кімнатних квартир лідерами по вартості є квартири новобудовах — їх середня вартість становить $75 тис., що майже на 90% або на $35 тис. перевищує середню вартість 1-кімнатної квартири в «хрущовці».
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До речі, в цьому сегменті квартири в царських будинках майже не представлені, тому їх середню вартість аналітики ЛУН не розраховували.
Чому квартири в царських будинках дорожчі за квартири в сучасних домах
Важливо зазначити, що йдеться саме про середню ціну, без врахування місцезнаходження, яке значно впливає на формування вартості конкретної квартири.
Царські будинки розташовані в центральній частині міста, тож квартири в них апріорі включаються в преміум-сегмент ринку.
Новобудови від 2010 року можна знайти в будь-якому районі столиці, тому квартири в них представлені як в економ, так і в преміум-сегментах, що, своєю чергою, впливає на формування середньої ціни.
Якщо ж порівнювати вартість квартир в царських та свіжих будинках, розташованих в одних й тих самих мікрорайонах, то побачимо, що квартири в дореволюційних будинках майже в 1,5 раза дешевші за аналогічні квартири в новобудовах.
Тобто якщо розглядати вартість квартир в розрізі класів економ, бізнес та преміум, то найдорожчими будуть квартири, розташовані саме в новобудовах.
Нагадаємо, якщо відкладати всі заробітки, то на квартиру в Києві українцю зі стабільно середнім доходом потрібно працювати близько 8−10 років.
У сімейних пар (теж із середніми заробітками) може вийти накопичити швидше, приблизно за 5−7 років.
Скільки треба працювати, щоб накопичити на квартиру для вашої сім’ї
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