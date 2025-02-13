Купівля квартири: де вибрати (регіони та умови) — Finance.ua

Купівля квартири: де вибрати (регіони та умови) Сьогодні 20:00 — Нерухомість

Купівля квартири: де вибрати (регіони та умови)

Експерти радять звертати увагу на регіони зі стабільним попитом, тобто на західні та центральні області України. Завдяки зростанню економічної активності ця тенденція залишиться актуальною й надалі.

Про це йдеться в нашій статті:

Тенденції на купівлю нерухомості помітно змінилися. Якщо до війни була доволі актуальною купівля житла на етапі будівництва, було багато посередників, які прагнули заробити на різниці вартості квадратного метра під час перепродажу, то зараз таких покупців мало.

«Сьогодні люди купують для себе. Й найбільше мають попит невеликі площі до 65 м.кв. У Львові, наприклад, в такому діапазоні популярні ЖК „Riel City“ та „Шенген“, у Києві — „Ok'Land“ та „Берег Дніпра“», — зазначає Ростислав Мельник.

Сьогодення до житла вже диктує нові вимоги. Зважаючи на перевантаженість міської інфраструктури, постійні затори та неефективний громадський транспорт, варто звертати увагу на житлові комплекси, які реалізують концепцію «міста в місті».

«Це простори, де передбачене все необхідне для життя — від супермаркетів і спортзалів до дитячих садків, коворкінгів і навіть закладів для надання медичних послуг. Такі об’єкти дозволяють мінімізувати втрати часу на пересування та забезпечують максимальний комфорт. Ідеально обирати новобудови з продуманою безпековою складовою, тобто з наявністю бомбосховищ або підземних паркінгів, місць для встановлення систем безперебійного електропостачання чи генераторів, охорони території та якісної внутрішньої інфраструктури. Важливим фактором стає також енергоефективність будинків, врахуйте це під час вибору», — каже Мельник.

Читайте також Чи будуть зростати ціни на квартири в Києві (опитування)

Ключове значення має й темп будівництва. Навіть у перевірених забудовників можуть бути об’єкти, які з різних причин зводяться повільніше. Тому важливо не лише обирати надійного девелопера, а й мати гарантовану можливість стежити за реальним ходом робіт на конкретних об’єктах, щоб уникнути ризиків.

Довідка Finance.ua:

За 3 місяці відсоток покупців, які впевнені у зростанні цін на столичній вторинці, збільшився з 28% до 39%.Про це свідчить опитування ЛУН. Цікаво, що відсоток тих, хто переконаний що ціни на квартири підуть вгору, збільшується щомісяця: наприкінці вересня 2024 таких було лише 28%, в листопаді — вже 30%, в грудні — 35%, а в січні 2025 — 39%.

У Західних областях України спостерігається «будівельний бум», однак ситуація може змінитися в іншу сторону після завершення повномасштабного вторгнення.

Якщо вас цікавить швидка позика, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.