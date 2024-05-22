Чому поглиблюється криза нерухомості в Німеччині, та як на це впливає стан економіки — Finance.ua

Чому поглиблюється криза нерухомості в Німеччині, та як на це впливає стан економіки Сьогодні 21:00 — Нерухомість

Чому поглиблюється криза нерухомості в Німеччині, та як на це впливає стан економіки

Згідно зі звітом BNP Paribas Real Estate, іноземні покупці відповідали за 35% покупок комерційної нерухомості Німеччини в першому кварталі цього року. Це найменший результат за будь-який рік з 2013 року. І це сталося після того, як у 2023 році іноземні інвестори здійснили 37% обсягів операцій з комерційною нерухомістю Німеччини.

Про це пише euronews.com

Падіння інвестицій зумовлене рядом факторів, таких як висока інфляція та побоювання щодо рецесії в Німеччині.

Незважаючи на те, що за перші три місяці року економіка показала кращий результат, ніж очікувалося — ВВП зріс на 0,2%, експерти вважають, що структурні проблеми продовжуватимуть гальмувати виробництво.

Тривожна тенденція до зниження

Економіка країни скоротилася на 0,3% як у четвертому кварталі, так і за весь 2023 рік, що зробило Німеччину найгіршою економікою минулого року у світовому масштабі.

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Причини

Спад можна частково пояснити енергетичною кризою в Європі, оскільки промисловий сектор Німеччини дуже залежав від російського палива.

Незважаючи на це, існують більші проблеми, які можуть перешкоджати майбутньому зростанню. Це старіння населення, брак державних інвестицій, надмірна бюрократія та низька продуктивність — усе це сприяє спаду Німеччини.

Хоча деякі з цих проблем були присутні протягом десятиліття, що передувало пандемії, низка позитивних факторів привабила інвесторів на німецький ринок нерухомості.

Низький рівень безробіття, економічна стабільність і низькі процентні ставки значно підвищили репутацію країни.

«Починаючи приблизно з 2005 року, Німеччина пережила «диво ринку праці», — пише Центр економічних і політичних досліджень.

За цей період зайнятість зросла більш ніж на 15%, з 39,3 млн осіб у 2005 році до 45,3 млн осіб у 2019 році.

Також критики вважають, що Німеччина занадто повільно адаптувалася до технологій.

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Порівняно з європейськими країнами Німеччина вийшла з фінансової кризи 2008 року відносно неушкодженою, хоча продуктивність почала падати.

Що перешкоджає зростанню

Деякі експерти стверджують, що нинішні проблеми певною мірою викликані нездатністю Німеччини повністю використати технологічний прогрес у поєднанні з переходом до низькопродуктивних секторів.

Незважаючи на те, що економічна сфера Німеччини відштовхує винахідників, структура національного ринку нерухомості також може стримувати інвестиції.

На відміну від таких країн, як Франція та Великобританія, Німеччина набагато менш централізована, поширюючи свою економічну силу в кількох містах, таких як Берлін, Мюнхен, Гамбург, Франкфурт і Кельн.

Прогнози

Оскільки тиск на витрати зберігається, а ціни в будівельному секторі залишаються високими, експерти не очікують значного зростання попиту на житло цього року.

Звіт інституту IFO, опублікований на початку цього місяця, показує, що у квітні більше половини компаній (55,2%) у секторі житлового будівництва Німеччини повідомили про брак замовлень.

Близько 17,6% будівельно-будівельних компаній повідомили про скасування, порівняно з 19,6% у березні.

Довідка Finance.ua:

Німеччина щороку витрачає на утримання біженців з України щонайменше 20 млрд євро.

За даними статистичної служби Statista, частка видатків ФРН на біженців з України становить 0,55% ВВП. «Звичайно, якби Німеччина не мала такого навантаження, вона могла б собі дозволити більше витрат на інші речі. Сподіваюся, що у майбутньому витрати на біженців знизяться», — зазначив інший депутат бундестагу Вольфганг Віле.

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