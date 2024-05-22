Reuters: Німеччина збільшить військову допомогу для України майже на €4 млрд — Finance.ua

Reuters: Німеччина збільшить військову допомогу для України майже на €4 млрд Сьогодні 15:45 — Казна та Політика

Reuters: Німеччина збільшить військову допомогу для України майже на €4 млрд

Німеччина планує збільшити свої видатки на військову допомогу для України на 3,8 млрд євро упродовж 2024 року.

Про це пише Reuters, покликаючись на власне джерело.

Раніше цю ж інформацію поширило німецьке видання Bild. Там зазначали, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус попросив про додаткові кошти, і міністерка фінансів Крістіан Лінднер підтримала цю ініціативу. Остаточно виділення додаткових коштів німецький парламент має схвалити у червні.

Окрім цього, Пісторіус також попросив виділити 15 мільярдів євро на військову допомогу Україні в бюджеті Німеччини на 2025 рік.

Від початку року Німеччина виділила Україні 7,1 мільярда євро на підтримку Києва необхідним озброєнням та боєприпасами в цьому році. А втім, як зазначає Reuters, ці гроші вже майже повністю розподілені на різні проєкти.

Нагадаємо, Міноборони Німеччини повідомило федеральному уряду про додаткову потребу в 3,8 млрд євро для допомоги Україні на поточний фінансовий рік.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

hromadske За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.