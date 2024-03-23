Чому компанія Sony призупиняє виробництво гарнітури PlayStation VR2 — Finance.ua
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Чому компанія Sony призупиняє виробництво гарнітури PlayStation VR2

Технології&Авто
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Чому компанія Sony призупиняє виробництво гарнітури PlayStation VR2
Чому компанія Sony призупиняє виробництво гарнітури PlayStation VR2, Фото: tech.udn.com
Компанія Sony призупиняє виробництво гарнітури VR2 через невеликі продажі. Це пов’язують із нестачею ігор на самій консолі.
Про це повідомляє Bloomberg.
Виробництво останньої моделі гарнітури доповненої реальності склало 2 млн одиниць, але Sony наразі призупиняє виробництво, щоб розподілити нерозпродані зразки.
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Власне, окуляри доповненої реальності VR2 слугують аксесуаром до ігрової установки PlayStation 5 — і їх запустили у лютому 2023 року за ціною 549 дол.
Передбачається, що насамперед проблема полягає у нестачі контенту, тобто ігор, для самої ігрової консолі.
При чому, підкреслюється, що сама гарнітура VR2 коштує дорожче, ніж сама PS5. Через це, імовірно, очікування щодо продажу та й подальшого прибутку не виправдалися.
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Нагадаємо, Sony Group звільнить 900 осіб зі свого підрозділу відеоігор по всьому світу, або близько 8% співробітників, і закриє підрозділ в Лондоні.
Раніше у лютому акції Sony впали на тлі новин про те, що компанія скорочує прогнози щодо випуску консолі PlayStation 5.
За матеріалами:
Економічна Правда
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