Чому компанія Sony призупиняє виробництво гарнітури PlayStation VR2 — Finance.ua

Чому компанія Sony призупиняє виробництво гарнітури PlayStation VR2 Сьогодні 23:22 — Технології&Авто

Чому компанія Sony призупиняє виробництво гарнітури PlayStation VR2, Фото: tech.udn.com

Компанія Sony призупиняє виробництво гарнітури VR2 через невеликі продажі. Це пов’язують із нестачею ігор на самій консолі.

Про це повідомляє Bloomberg.

Виробництво останньої моделі гарнітури доповненої реальності склало 2 млн одиниць, але Sony наразі призупиняє виробництво, щоб розподілити нерозпродані зразки.

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Власне, окуляри доповненої реальності VR2 слугують аксесуаром до ігрової установки PlayStation 5 — і їх запустили у лютому 2023 року за ціною 549 дол.

Передбачається, що насамперед проблема полягає у нестачі контенту, тобто ігор, для самої ігрової консолі.

При чому, підкреслюється, що сама гарнітура VR2 коштує дорожче, ніж сама PS5. Через це, імовірно, очікування щодо продажу та й подальшого прибутку не виправдалися.

Нагадаємо, Sony Group звільнить 900 осіб зі свого підрозділу відеоігор по всьому світу, або близько 8% співробітників, і закриє підрозділ в Лондоні.

Раніше у лютому акції Sony впали на тлі новин про те, що компанія скорочує прогнози щодо випуску консолі PlayStation 5.

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