Sony скоротить штат працівників і закриє підрозділ у Лондоні на тлі знецінення акцій — Finance.ua
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Sony скоротить штат працівників і закриє підрозділ у Лондоні на тлі знецінення акцій

Фондовий ринок
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Sony скоротить штат працівників і закриє підрозділ у Лондоні на тлі знецінення акцій
Sony скоротить штат працівників і закриє підрозділ у Лондоні на тлі знецінення акцій
Sony Group звільнить 900 осіб зі свого підрозділу відеоігор по всьому світу, або близько 8% співробітників, і закриє підрозділ в Лондоні.
Про це пише Bloomberg з посиланням на слова виконавчого директора Sony Interactive Entertainment.
«Після ретельного розгляду і численних обговорень із керівництвом протягом кількох місяців стало зрозуміло, що необхідно внести зміни, щоб продовжити зростання бізнесу та розвиток компанії», — написав у вівторок президент і головний виконавчий директор Sony Interactive Entertainment Джим Раян у записці для працівників.
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Sony повідомила, що звільнення також торкнуться виробників ігор Insomniac (студія, яка створила «Людину-павука»), Naughty Dog (гру The Last of Us) і Guerrilla (гру Horizon) — трьох найуспішніших дочірніх компаній.
Раніше цього місяця акції Sony впали на тлі новин про те, що компанія скорочує прогнози щодо випуску консолі PlayStation 5.
Цього року понад 6 тисяч працівників індустрії відеоігор втратили роботу, оскільки бюджети різко зросли, а ігрові компанії зіткнулися зі сповільненням витрат після пандемії та зростанням процентних ставок.
За матеріалами:
Економічна Правда
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