Mozilla скорочує штат — Finance.ua

Mozilla скорочує штат Сьогодні 02:45 — Фондовий ринок

Mozilla скорочує штат

Mozilla Corp., розробник одного з найпопулярніших у світі веббраузерів Firefox, скорочує близько 60 робочих місць після призначення нового генерального директора компанії.

Про це повідомляє Bloomberg

У Mozilla заявили, що цей крок стосується близько 5% її персоналу і скорочення стосуються в основному відділу з розробки продукту.

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«Ми скорочуємо інвестиції в деякі сфери продуктів, щоб зосередитися на сферах, які, на нашу думку, мають найбільші шанси на успіх. Ми маємо намір змінити пріоритет ресурсів на такі продукти, як Firefox Mobile, де є значні можливості для зростання та створення кращої моделі для галузі», — йдеться в заяві Mozilla.

Рішення компанії було оголошене через тиждень після того, як компанія призначила Лауру Чемберс своїм новим генеральним директором. Вона є колишньою керівницею Airbnb Inc. і eBay Inc.

Чемберс приєдналася до ради правління компанії Mozilla три роки тому.

Мітчелл Бейкер, вже колишній гендиректор Mozilla, пішов у відставку, щоб стати виконавчим головою компанії.

Востаннє Mozilla скоротила значну кількість робочих місць чотири роки тому в розпал пандемії коронавірусу COVID-19.

Окрім веббраузера Firefox, продукти Mozilla включають програмне забезпечення електронної пошти Thunderbird і програму Pocket для збереження статей.

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