Чому банки блокують рахунки українців: основні причини — Finance.ua

Чому банки блокують рахунки українців: основні причини Сьогодні 18:13 — Особисті фінанси

Чому банки блокують рахунки українців: основні причини

Усе частіше українські банки блокують рахунки клієнтів. Основною причиною є порушення правил фінансового моніторингу.

Про головні порушення, через які можна втратити доступ до своїх коштів, пише Oboz.ua.

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Зазначається, що розірвати договір можуть через відсутність ідентифікації клієнта. У такому випадку банки посилаються на умови договори, а також закон про фінансовий моніторинг.

Через які причини банки можуть закрити рахунок:

протягом року не проводилося жодних операцій та рахунок порожній;

у випадку смерті клієнта;

клієнт порушив свої зобов’язання згідно з Договором (не актуалізував дані);

співпраця призвела до фінансових збитків, або ж погіршення іміджу банку;

клієнт надав недостовірні дані та обманув банк;

рахунок використовується не для власних потреб;

клієнт займається протиправною діяльністю;

за наявності підстав, передбачених законодавством з питань фінансового моніторингу;

у випадку виникнення у банку підозри або виявлення ознак нелегальних операцій із платіжним інструментом.

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Під час проведення фінансового моніторингу звертають увагу на порогові суми. Якщо сума виходить за ліміт, просять надати документи, де підтверджується походження коштів.

Йдеться про 400 тис. гривень. У разі меншої суми банки використовують ризик-орієнтований підхід.

При цьому ризиковими вважаються нетипові операції, операції з готівкою, криптовалютою, отримання виграшів від казино, перекази від PEPів (politically exposed persons).

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Відповідно до статті 15 закону щодо фінансового моніторингу, є такі причини для розірвання договору з ініціативи банку:

неможливість проведення ідентифікації чи верифікації клієнта;

встановлення клієнту неприйнятно високого ризику/ненадання необхідних для здійснення належної перевірки документів чи інформації;

подання недостовірних даних чи подання інформації з метою обману;

у разі неможливості здійснення ідентифікації особи, від імені чи в інтересах якої здійснюється фіноперація.

Нагадаємо, суми платежів, які можна відправляти з картки на картку, не регулюються законодавством. Фінансові установи мають право встановлювати власні ліміти щодо грошових переказів з картки на картку, для протидії шахрайству та відмиванню грошей.

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