Банки блокують перекази українців: через які операції виникнуть проблеми — Finance.ua

Банки блокують перекази українців: через які операції виникнуть проблеми Сьогодні 14:05 — Особисті фінанси

Банки блокують перекази українців: через які операції виникнуть проблеми

В Україні через перекази можуть заблокувати картку та вимагати документи, які мають пояснити такі фінансові дії. Під особливу підозру підпадають великі онлайн-покупки, зняття великих сум, операції з криптовалютою, великі перекази.

Банки за порушення фінансового моніторингу штрафують, тому вони не просто можуть перевірити транзакції, а зобов’язані це робити. Останнім часом штрафів стає дедалі більше, розповідає Роман Корнилюк, д.е.н., фінансовий аналітик YouControl.

«Зростання кількості штрафів повʼязано з глобальними трендами посилення ролі фінмоніторингу в діяльності фінансових установ, посиленням ролі держави в економіці в умовах геоекономічної фрагментації, підвищеним соціальним запитом на прозорість та підзвітність та розвитком технологій автоматизованого аналізу великих масивів даних. В умовах курсу України на європейську інтеграцію вимоги фінмоніторингу і далі будуть посилюватись, якщо ми як суспільство прагнемо стати частиною цивілізованого і демократичного світу», — зазначає Корнилюк.

Надія Чаленко, керівниця юридичного департаменту YouControl, розповідає: заблокувати картку можуть навіть за неоновлені дані про себе, якщо було накладено арешт виконавчою службою (через несплачені аліменти, невиконане судове рішення, прострочені штрафи тощо), або якщо фізична особа не зможе довести законне походження коштів.

Особливою увагу слід приділяти таким випадкам:

зняття незвичайно великої суми готівки в регіоні, де ви зазвичай не перебуваєте;

великі онлайн-покупки, особливо вночі; отримання великої суми на картку та її виведення готівкою;

операції з криптовалютою чи іншими віртуальними активами на суму понад 30 тис. грн;

транзакції на суму 400 тис. грн і більше тощо.

Обрати кредитну карту непросто. Зате правильно обрана карта стане незамінним помічником. Ми вирішили допомагати нашим читачам у пошуку таких помічників. Для цього створили спеціальний сервіс.

Обозреватель За матеріалами:

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