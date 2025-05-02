Чого прагнуть жінки: готовність до карʼєрного зростання та лідерських ролей на роботі — опитування Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

Чого прагнуть жінки: готовність до карʼєрного зростання та лідерських ролей на роботі — опитування

Усе більше жінок адаптувалися до умов під час війни. Так, 60% вдається поєднувати роботу й особисте життя (це на 10 відсоткових пунктів більше, ніж торік).

Про це йдеться в дослідженні компанії Gradus Research , яка спільно з biaseless провела опитування «Пульс жіночого самопочуття», пише work.ua

В анкетуванні взяли участь 1 000 українок віком від 18 років, які проживають на території України (окрім тимчасово окупованих територій та територій, на яких ведуться активні бойові дії).

Дослідження показало, що у респонденток збільшився рівень стресу до 47%. Цей показник зріс на 8 відсоткових пунктів за останні 2 роки. Ще 39% опитаних поскаржилися на емоційне вигорання, але лише 3% отримують належну психологічну підтримку.

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Чого бракує

За результатами опитування, 49% жінок зазначили, що найбільше їм бракує миру, а 40% — економічної стабільності.

Якщо говорити про особистісні фактори, то 35% респонденток зізналися, що їм не вистачає впевненості в собі, 30% — сміливості та рішучості, а 20% — знань.

Попри це, майже половина опитаних заявила про свою готовність до карʼєрного зростання та лідерських ролей на роботі.

Умови для успішної перекваліфікації

20% українок уже працюють або мали досвід у сферах, де традиційно домінували чоловіки: технічні спеціальності, ІТ, склади, B2B-сектор, аварійне реагування, топменеджерські або стратегічні позиції в технічних напрямках тощо.

76% зазначили, що не працюють і не працювали в таких напрямах.

Потенціал

Більшість жінок (84%) оцінюють свій потенціал у таких сферах як високий або помірний.

Найбільший барʼєр для них — поєднання роботи та сімейних обовʼязків. Молодші респондентки (18−24 роки) частіше стикаються з емоційними перепонами, такими як страх осуду та упередженість з боку суспільства (41%) чи дискримінація (51%).

Жінки 55+ частіше вказували на брак ресурсів: труднощі з поєднанням роботи й сімʼї (50%), відсутність підтримки з боку роботодавця (33%) та навчальних програм (16%).

Зміна професії

Для того, щоб змінити професію, жінки вважають найважливішими:

доступ до безкоштовних курсів та програм з перекваліфікації;

підтримку з боку роботодавців (навчання, наставництво);

гнучкий графік або можливість дистанційного навчання.

«Роботодавцям варто розглянути питання про встановлення гнучкого графіку та заохочення для жінок, які попри своє надмірне навантаження турботою про сімʼю та власне здоровʼя прагнуть працювати та допомагати країні», — прокоментувала Євгенія Близнюк, СЕО та засновниця дослідницької компанії Gradus Research.

Попри численні барʼєри українки готові брати на себе нові професійні виклики, якщо отримають потрібну підтримку.

Нагадаємо, що жінки заснували кожен четвертий новий бізнес в Україні. Минулого року в Україні було зареєстровано понад 7,4 тис. нових комерційних компаній, засновниками яких стали жінки, що значно перевищує показник 2023 року (близько 6,86 тис.). Про це йдеться в дослідженні від YC.Market.

Жінки домінують на позиції головного бухгалтера у найбільших фірмах. Серед топ-1000 компаній станом на 2024 рік 807 підприємств (81%) мали головними бухгалтерами жінок, тоді як лише 113 компаній (11%) — чоловіків. У близько 8% випадків інформація про головбуха була відсутня. Отже, 4 з 5 провідних компаній країни фінансовий облік довіряють саме жінкам.

Довідка Finance.ua:

Понад три п’ятих топ-компаній України контролюються виключно чоловіками, і тільки кожна тринадцята компанія — виключно жінками. У решті випадків або власники обох статей спільно керують бізнесом, або ж бенефіціарів не розкрито.

Програми перекваліфікації для жінок: які професії можна опанувати безкоштовно.

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