Через побоювання ядерної війни у Великобританії збільшився попит на приватні бункери — Finance.ua

Через побоювання ядерної війни у Великобританії збільшився попит на приватні бункери Сьогодні 22:04 — Світ

Через побоювання ядерної війни у Великобританії збільшився попит на приватні бункери

Через побоювання ядерної війни у Великобританії зріс попит на приватні бункери у 2023 році й особливо протягом останніх шести місяців.

Про це пише The Telegraph.

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Пол Томпсон, власник компанії UK Nuke Shelters, повідомляє, щомісячно отримують від чотирьох до п’яти запитів на приватні бункери.

«За останні два роки попит справді зріс, особливо за останній рік. За останні пару років ми спостерігали збільшення запитів на 300−400 відсотків», — сказав Томпсон.

Він зазначає, що підготовка до ядерної катастрофи — найпоширеніша причина для громадян, які встановлюють приватні бункери.

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Метью Райт, власник компанії Shire Pods, яка виготовляє «хатинки у стилі хоббіт» переважно для відпочинку та приватних саун, нещодавно розпочав виробництво підземних бункерів після великої кількості запитів.

«За останні шість місяців люди почали зв’язуватися з нами, запитуючи, чи можемо ми побудувати для них підземні бункери. Відколи ми кілька тижнів тому запустили брошуру на вебсайті, до нас звернулися сотні людей, які запитували інформацію про проєкти бункерного типу. Більшість людей кажуть, що після всього, що сталося в Україні, головною причиною, чому вони ними цікавляться, є занепокоєння щодо ядерної війни», — сказав Райт.

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Скільки коштує приватний бункер

Як говорять постачальник, ціна на приватні може коливатися від 10 тис. фунтів стерлінгів (12 700 доларів) до понад 100 тис. фунтів стерлінгів (127 тис. доларів). Варто зазначити, що деякі компанії пропонують повністю мебльовані варіанти з водопостачанням, душем, обладнаною кухнею та сонячними панелями.

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