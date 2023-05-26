Великобританія не розморозить активів рф до кінця війни й виплати Україні збитків – The Guardian — Finance.ua

Великобританія не розморозить активів рф до кінця війни й виплати Україні збитків – The Guardian Сьогодні 19:45 — Світ

Великобританія не розморозить активів рф до кінця війни й виплати Україні збитків – The Guardian

Активи росії у Великобританії будуть замороженими, поки вона не погодиться компенсувати Україні збитки, завдані війною.

Про це пише The Guardian із посиланням на офіційних осіб.

За їхніми словами, робота над доцільністю конфіскації російських державних активів і використання їх як важеля для отримання компенсації «триває вдень і вночі».

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«Депутати від партії Торі, лейбористи й український уряд наполягають на тому, щоб російські державні активи, які є у Великобританії, вартість яких торік оцінювали у 26 млрд фунтів стерлінгів (понад $32 млрд), конфіскували, а потім передали безпосередньо Україні для відбудови. Проте дедалі більшого поширення набуває альтернативна, менш ризикована з юридичного погляду стратегія, згідно з якою Захід утримує активи доти, доки росія не погодиться виплатити компенсацію, водночас досягнуть тієї самої мети — фінансування росією відбудови України, але без ризику порушити міжнародне право простим арештом російських активів», — ідеться у статті.

Видання зазначає, що британський уряд поки не наважується взяти на себе зобов’язання щодо реальної експропріації активів російського Центробанку, які зберігаються в королівстві, побоюючись, що цей крок «створить прецедент, який паралізує міжнародну фінансову систему і призведе до контрзаходів проти Великобританії». Водночас Великобританія не хотіла, щоб її вважали такою, що ворогує з Україною стосовно цього питання, пише The Guardian.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Гордон За матеріалами:

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