Великобританія переходить на режим енергозбереження — Financial Times — Finance.ua

Великобританія переходить на режим енергозбереження — Financial Times Сьогодні 19:13 — Енергетика

Великобританія переходить на режим енергозбереження — Financial Times

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак розглядає різні варіанти запуску інформаційної кампанії напередодні Різдва, щоб заохотити британців споживати менше енергії в той час, коли уряд сплачує десятки мільярдів фунтів стерлінгів, щоб обмежити ціни на газ і електроенергію.

Як повідомляє Financial Times , за словами Сунака, деякі домогосподарства могли б заощаджувати до 500 фунтів стерлінгів на рік, зменшивши свої рахунки за електроенергію на 15%, якби дбайливіше користувались електроприладами.

В уряді вважають, що за допомогою найпростіших заходів, таких як відключення бойлерів і вимикання електричних пристроїв протягом дня, країна може зекономити чимало електроенергії.

Комітет зі зміни клімату заявив, що лише порадивши домогосподарствам закривати штори на ніч для збереження тепла, казначейство може заощадити від 7 до 34 млн фунтів стерлінгів.

Інші країни, такі як Франція та Німеччина, вже розпочали інформаційні кампанії щодо енергозбереження.

УНІАН За матеріалами:

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