Великобританія переходить на режим енергозбереження — Financial Times — Finance.ua
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Великобританія переходить на режим енергозбереження — Financial Times

Енергетика
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Великобританія переходить на режим енергозбереження — Financial Times
Великобританія переходить на режим енергозбереження — Financial Times
Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак розглядає різні варіанти запуску інформаційної кампанії напередодні Різдва, щоб заохотити британців споживати менше енергії в той час, коли уряд сплачує десятки мільярдів фунтів стерлінгів, щоб обмежити ціни на газ і електроенергію.
Як повідомляє Financial Times, за словами Сунака, деякі домогосподарства могли б заощаджувати до 500 фунтів стерлінгів на рік, зменшивши свої рахунки за електроенергію на 15%, якби дбайливіше користувались електроприладами.
В уряді вважають, що за допомогою найпростіших заходів, таких як відключення бойлерів і вимикання електричних пристроїв протягом дня, країна може зекономити чимало електроенергії.
Комітет зі зміни клімату заявив, що лише порадивши домогосподарствам закривати штори на ніч для збереження тепла, казначейство може заощадити від 7 до 34 млн фунтів стерлінгів.
Інші країни, такі як Франція та Німеччина, вже розпочали інформаційні кампанії щодо енергозбереження.

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За матеріалами:
УНІАН
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